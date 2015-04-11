سرمایه گذاری های فرهنگی و هنری در بندر مرزی آستارا ضعیف است

ابوطالب جوان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان های مرزی، نقش حساسی را در فرهنگ کشور ایفا می کنند اظهار داشت: مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان در مناطق مرزی دغدغه مسئولان کشور است و با توجه به این موضوع توسعه فضاهای فرهنگی و هنری در مناطق مرزی ضروری بوده و باید فعالیت های هنری و فرهنگی با امکانات و تجهیزات بیشتری در این مناطق افزایش یابد.

وی افزود: شهرستان مرزی بندر آستارا موقعیت ممتازی در بحث فرهنگ و هنر دارد که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

به گفته جوان آستارا با اجرای طرح های نمونه فرهنگی می تواند تأمین کننده بسیاری از نیازمندی های صادرات فرهنگی کشور باشد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آستارا ساخت مجتمع نیمه تمام فرهنگی – هنری آستارا را از جمله خواسته های قشر فرهنگ و هنر این شهرستان مرزنشین عنوان کرد و گفت: با توجه به مرزی بودن و داشتن پیشینه غنی فرهنگی آستارا، این مجتمع فرهنگی – هنری می تواند تحولی بزرگ و فضایی مناسب برای هنرنمایی هنرمندان و انجام امور فرهنگی در این منطقه از کشور بوجود آورد.

جوان بر ضرورت نگاه ویژه به مقوله فرهنگ و هنر تأکید و تصریح کرد: هر قدر به هنرمندان و فعالان فرهنگی اهمیت بیشتری بدهیم آنها برای ادامه فعالیت از انرژی بیشتری برخوردار می شوند.

وی گفت: هنرمندان نقش مهمی در هدایت جامعه دارند و جامعه با وجود این قشر همواره پویا و سرزنده است.

جوان تاکید کرد: مردم شهرستان آستارا که از ظرفیت های بی شماری برای پیشرفت برخوردار است، امیدوارند در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان گیلان توجه دولت به مقوله فرهنگ به عنوان پیش زمینه رشد و تعالی جامعه منجر به پیشرفت این شهرستان مرزنشین در امور مختلف شود.