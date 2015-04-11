آیت الله سید محمد غروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقایع اخیری که برای دو نوجوان ایرانی درفرودگاه جده در کشور عربستان اتفاق افتاد، اظهار کرد: این اقدام دو مأمور فرودگاه جده از نظر نظام و ملت ایران و حتی نظام عادلانه جهانی محکوم است و باید همگی تلاش کنیم که این قبیل جنایات از بین برود.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه افزود: این معقول نیست که این اتفاق را مستند به نظام عربستان کنیم و به دنبال این باشیم که بگوییم این اتفاق عقبه‌ای دارد، زیرا خود سعودی‌ها هم تحمل چنین اتفاق زشتی را ندارند و از مأموران درجه پایین آنها این عمل وحشیانه سر زده است.

آیت الله غروی با تأکید بر اینکه مسئولان نظام نباید به سادگی از کنار این قضیه بگذرند، عنوان کرد: همه مردم ایران از مسئولان این انتظار را دارند که به طور قاطع این قضیه را پیگیری کنند تا آن دو مأمور فرودگاه جده به سزای کار خویش برسند.

وی با اشاره به اینکه این روابط سیاسی نامطلوب نباید روی سفرهای حج ما اثر بگذارد، تصریح کرد: چه بسا افرادی با این اعمال بدنبال منزوی کردن شیعه و خالی کردن این اجتماعات از حضور ما باشند بنابراین نباید در قضیه سفر به حج کوتاه بیاییم و عرصه را خالی کنیم.

آیت الله غروی بیان کرد: با توجه به فضا سازی که علیه تشیع می‌شود نباید این اجتماعات را ترک کرد و زمینه تبلیغ بیشتر را برای سایر فرقه‌ها فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه اصولا روش ائمه معصومین نیز این بوده که ما همواره در این مراسم و اجتماعات حضور پیدا کنیم، ابراز کرد: اگر در این گونه اجتماعات صحنه را ترک کنیم، مخالفان شیعه به تبلیغ بیشتر علیه ما دامن می‌زنند و سعی می‌کنند ما را در انزوا قرار دهند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان گفت: مکه و مدینه مربوط به کل مسلمانان است و نباید تحت الشعاع مسائل دیگر قرار بگیرد، پس شیعه هم باید حضور پیدا کند.