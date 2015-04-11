به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از به گزارش روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان‌قدس رضوی مسؤول گنجینه نجوم، سلاح و ظروف موزه استان قدس از نمایش ماکت دستاوردهای انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در این گنجینه خبر داد و اظهار داشت: این ماکت از جنس پتینه است که به صورت نقشه ایران طراحی شده و دستانی که یکی از آنها از منطقه خراسان و دیگری از بوشهر به نشان نیروگاه‌های هسته‌ای آن منطقه بیرون آمده است و دستاورد دانشمندان هسته‌ای را پیروزمندانه بالا گرفته‌اند.

مجید مهردوست افزود: به همراه این ماکت نمادهایی از کیک زرد خالص، کیک زرد ناخالص، پودر اکسید اورانیوم و نمک سبز نیز در معرض نمایش قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: این فرایند در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۸۵ توسط رئیس جمهور وقت و رئیس سازمان انرژی اتمی به صورت نمادین به موزه مرکزی آستان قدس رضوی اهدا شد.

مسؤول گنجینه تمبر، سکه و اسکناس موزه مرکزی آستان قدس رضوی نیز گفت: نخستین تمبر یادبود انرژی هسته‌ای که در بهمن سال ۱۳۸۵ توسط رئیس‌جمهور وقت رونمایی و در فروردین ۱۳۸۶ توسط پست جمهوری اسلامی به چاپ رسید در این مرکز در معرض دید عموم قرار گرفته است.

محمدحسین یزدی‌نژاد با اشاره به اینکه طراحی و انتشار تمبر انرژی هسته‌ای، به دنبال اعلام دستیابی ایران به اورانیوم غنی‌سازی شده با غنای ۳.۵ درصد در فروردین سال ۱۳۸۵ صورت گرفت اظهار داشت: این تمبر یک قطعه‌ای در تیراژ۴۵۰هزارسری تصاویری نمادین از پرچم ایران، به نشانه اراده ملی ایرانیان، کبوتر سفید درحالی‌که برگ زیتون به دهان گرفته به نشانه صلح جهانی و در چهارگوشه نمادهایی از کاربرد صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای در عرصه‌ کشاورزی، ‌ برق، پزشکی و صنعت را در کنار برگ زیتون به نمایش گذاشته است.