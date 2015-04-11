معامله ۴۸۸۰ میلیارد ریال انواع کالا در بورس کالای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بورس کالای ایران اعلام کرد: طی هفته مذکور درتالار محصولات کشاورزی، ۳۳۸۰ تن ذرت در حالی مورد دادوستد قرار گرفت که به لحاظ حجم و ارزش به ترتیب رشد ۶۲۰ و ۶۶۹ درصدی را تجربه کرد.

همچنین، در تالار داخلی و صادراتی محصولات صنعتی و معدنی، ۸۶ هزار و ۹۸ تن انواع کالا با ارزشی بیش از ۱۴۱۰ میلیارد ریال معامله شد.

در این تالار ۸۳ هزار و ۲۰۲ تن انواع مقاطع فولادی، ۹۹۰ تن انواع مس، ۱۴۰۰ تن آلومینیوم، ۱۰۰ تن کنسانتره مولیبدن، ۴۰۰ تن کک، شش تن کنسانتره و پنج کیلوگرم طلا توسط مشتریان خریداری شد.

همچنین در دو بخش داخلی و صادراتی تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی، ۲۴۵ هزار و ۹۶۴ تن انواع کالا به ارزش بیش از ۳۴۴۰ میلیارد ریال به فروش رسید. در این تالار، ۱۲۸ هزار و ۱۱۲ تن انواع قیر، ۳۸ هزار و ۸۱۳ تن مواد پلیمری، ۴۴ هزار تن وکیوم باتوم، ۲۹ هزار و ۵۰۰ تن لوب کات، ۹۷۴۹ تن مواد شیمیایی، ۷۸۰ تن عایق رطوبتی، ۲۵۰۰ تن سلاپس واکس، ۱۴۱۰ تن گوگرد و ۱۰۰ تن گاز و خوراک توسط مشتریان خریداری شد.

مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران هم گفت: معاملات برخط قراردادهای آتی از ابتدای راه اندازی تا نیمه فروردین ماه سال ۹۴ به ۸ هزار و ۷۹۳ قرارداد رسید. این تعداد قرارداد در سامانه معاملات برخط آتی طی چهار هزار و ۱۸۷ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

پدرام زادنو عزیزی با اشاره به راه اندازی معاملات برخط در بهمن ماه سال گذشته در بورس کالای ایران افزود: در این مدت زمان کوتاه و با توجه به مدت زمانی که کارگزاران به تدریج اقدام به اخذ مجوز فعالیت معاملات برخط آتی کردند؛ چهار هزار و ۶۲۲ قرارداد آتی سکه طلا و زیره سبز در دو هزار و ۲۸۵ نوبت تا پایان سال ۹۳ معامله شد.

زادنو عزیزی تصریح کرد: طی هفت روز کاری سال جدید از ۵ تا ۱۵ فروردین نیز چهار هزار و ۱۷۱ قرارداد آتی طی یک هزار و ۹۰۲ مرتبه داد و ستد شد.

مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با توجه به رونق معاملات برخط آتی در سال جدید گفت: نقطه اوج معاملات برخط در این ایام را می توان ۱۵ فروردین ماه دانست که یک هزار و ۲۳۷ قرارداد آتی طی ۵۰۸ دفعه معامله در سامانه برخط آتی به ثبت رسیده است.

وی افزود: این میزان از نظر حجم ۱۲.۶ درصد و از نظر تعداد دفعات معامله ۱۱.۷ درصد از میزان کل معاملات آتی سکه و زیره را در یک روز به خود اختصاص داده است.

زادنو عزیزی با توجه به الزام کارگزاران متقاضی به اخذ مجوز فعالیت در معاملات برخط قراردادهای آتی گفت: ۱۴ شرکت کارگزاری بورس کالای ایران تا کنون موفق به اخذ مجوز فعالیت در معاملات برخط شده اند که بر اساس رتبه بندی کارگزاران در اسفند ماه سال گذشته، از نظر تعداد ۲۷ درصد و از نظر حجم ۴۸ درصد معاملات قراردادهای آتی را به خود اختصاص داده اند.