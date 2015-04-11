به گزارش خبرگزاری مهر، نشست پیش‌فرض‌های تبارشناسانه در شکل‌گیری نظام آموزشی مدرن در ایران در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی بررسی می‌شود. دکتر مرضیه عالی، دکترای فلسفه آموزش و پرورش در این نشست علمی به بررسی پیش‌فرض‌های تبارشناختی در شکل‌گیری نظام آموزشی مدرن در ایران می‌پردازد.

این نشست روز دوشنبه ۲۴/۱/۱۳۹۴ از ساعت۱۰ تا ۱۲ در اتاق شورای دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران به نشانی بزرگراه شهید دکتر چمران، خیابان جلال آل‌احمد، روبه‌روی کوی نصر، خیابان دکتر کاردان برگزار می‌شود.

مرضیه عالی در این نشست، به گزارش یافته‌های پژوهشی با همین عنوان خواهد پرداخت و با نگاه نقادانه به بررسی زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و چگونگی شکل‌گیری تربیت مدرن در ایران مبتنی بر اسناد و مدارک موجود پرداخته است؛ سپس پیش‌فرض‌های به‌کارگیری تبارشناسی در تاریخ آموزش و پرورش ایران را بر اساس ویژگی‌های مختص نظام آموزشی ایران مورد نقد قرار می‌دهد.

دکتر عالی در گام اول پژوهش مذکور به این نتیجه رسیده است که مدرن‌شدن آموزش، تربیت سنتی را به حاشیه رانده و ارزش‌های بومی و اسلامی در فرآیند آموزشی حذف گردیده است.

در گام دوم پژوهش، این نتیجه حاصل شده که مورد تأیید قرارنگرفتن برخی پیش‌فرض‌های رویکرد تبارشناسانه که بر تغییر قدرت از حکومت به نهادهای مدرن در بستر شرایط فرهنگی اجتماعی تأکید می‌کند، به دلیل برخی ویژگی‌های منحصر به نظام آموزشی ایران در عصر مدرنیزاسیون باعث عقیم‌ماندن تبارشناسی در این مفاهیم شده است. دولت­گرایی، غربی‌گرایی و پهلویسم از جمله این ویژگی‌ها می‌باشد که باید در بررسی نظام آموزشی مدرن در ایران مورد توجه قرار گیرد.

گفتنی است این نشست، از مجموعه سخنرانی‌های دانشکده روان‌شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران است که به کوشش معاونت پژوهشی این دانشکده برگزار می‌شود.