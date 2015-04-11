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۲۲ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۲۱

فعالیت گسترده تبهکاران اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی

فعالیت گسترده تبهکاران اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی

شبکه های اجتماعی تبدیل به مکان مناسبی برای فعالیت و جولان تبهکاران اینترنتی و کلاهبرداران شده اند تا بتوانند طعمه های خود را در این شبکه ها بیابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال های اخیر، عضویت در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، توئیتر و ... با استقبال کاربران مواجه شده اما این موضوع در حالی است که بسیاری از کاربران بدون اینکه اطلاع داشته باشند هدف حملات گسترده سایبری یا دستمایه انتشار لینک های آلوده یا هدایت کاربران به وب سایت های حاوی بدافزار و مخرب قرار می گیرند.

در این مرحله است که پای تبهکاران اینترنتی برای فریب کاربران اینترنتی به این وب سایت ها باز می شود. کارشناسان شبکه های اجتماعی معتقدند، کاربران شبکه های فیس بوک قربانیان اصلی این حمله ها هستند.

Mario Turner  مدیرمحصولات  ESET Social media scanner در این رابطه می گوید: «احتمال مواجه شدن با لینک های مخرب یا مشکوک برای کاربران Facebook سه برابر کاربرانTwitter  است.»

دلیل این که چرا Facebook بیشتر مورد توجه تبهکاران اینترنتی است را می توان در تعداد زیاد کاربران، در ارتباط بودن حساب های کاربری با کارت های اعتباری و تعدد داده های اشتراکی (مانند اطلاعات شخصی از جملهE-mail  و آدرس و ...) دانست. نتایج تحقیقات نشان می دهد که  ۷۳ درصد از لینک های مخرب یا مشکوک از Facebookو بقیه ی  آنها از Twitter شناسایی شده اند. تابع Scanner که اتوماتیک و مدام در حال کار است کاربران را در مقابل هر محتوای مخربی محافظت می کند.»

تمامی کاربران اینترنت صرف نظر از نوع سیستم عامل و مرورگر مورد استفاده خود در برابر این حملات آسیب‌ پذیر هستند زیرا این تهدیدها صد در صد بر مبنای اینترنت عمل کرده و مبتنی بر برنامه یا سیستم عامل خاصی نیستند.

کد مطلب 2530629

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