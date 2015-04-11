به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در مراسم سالروز افتتاح حساب 100 امام و تاسیس بنیاد مسکن، اظهار داشت: هجوم حاشیه نشینی به شهرها و رشد سریع شهرنشینی و مشکلات مسکن از پیش از انقلاب شروع شد به همین دلیل اولین پیام امام پس از انقلاب تاسیس بنیاد مسکن بود.

وی با بیان اینکه شهرنشینی افزایش یافته و جمعیت شهرنشین ایران از 11 میلیون نفر در پیش از انقلاب به 55 میلیون نفر رسیده است، گفت: در این مدت قدرمطلق جمعیت شهری ایران 5 برابر شده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه باید از نگاه تک روستا خارج شد و وضعیت جمعیت و مسکن در یک منطقه سنجیده شود، افزود: باید کیفیت زندگی روستایی با زندگی شهری رقابت کند در غیراینصورت نمی توان روند مهاجرت از روستا به شهر را متوقف کرد.

آخوندی با تاکید بر اینکه باید پست های سیاسی پایین تر از بخشدار در کشور حذف شود، بیان کرد: برای صدور پروانه ساختمانی فقط باید مراکز عمرانی کشور دخیل باشند که نفعی هم در فروش مقررات نداشته باشند.

وی با اعلام اینکه بنیاد مسکن باید به بخش اجتماعی مسکن بپردازد، بیان کرد: باید ماموریت اصلی بنیاد مسکن حل مساله مسکن باشد و دولت هم از آن حمایت کند، یکی از نقدهایی که به مسکن مهر داشتم این بود که دولت وارد موضوع ساخت و ساز شده بود در صورتیکه وظیفه دولت پشتیبانی از این سیاست ها است.

آخوندی با بیان اینکه اولین بحث معیشت است که به مجموعه دولت برمی‌گردد، اظهار داشت: الان معیشت روستاها کشاروزی صرف نیست، باید در خصوص اشتغال روستاها اندیشه کنیم اگر به سمت اشتغال غیر کشاورزی مانند گردشگری طبیعی حرکت کنیم می‌توانیم موجبات رقابت کیفیت زندگی ر روستاها با کیفیت زندگی در شهرها را فراهم خواهیم کرد.



