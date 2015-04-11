به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نعمت زاده ظهر شنبه در حاشیه بازدید از منطقه حفاظت شده بهرام گور تاکید کرد: مشکل کار در بهرام گور باید با همدلی و اتحاد برطرف شود.

وی تصریح کرد: در بحث مکان‌یابی باید دقت لازم را داشته باشیم که راه اندازی معدن کمترین آسیب را به این منطقه وارد کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: عملیات ایجاد معدن آهن در این منطقه با هماهنگی محیط زیست باید تا یک ماه آینده آغاز شود اما در مکانی مناسب که کمترین ضرر را در منطقه حفاظت شده داشته باشد.

نعمت زاده در ادامه سفر هوایی خود در استان فارس از مجموعه فولاد نی ریز بازدید داشت که رئیس هیئت عامل ایمیدرو، گفت: در حال حاضر این مجموعه ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان سال جاری نیز بخش احیا راه اندازی می شود.

مهدی کرباسیان تاکید کرد: ۶۵ درصد سرمایه گذاری در این مجموعه نیز توسط شرکت سرمایه گذاری غدیر انجام می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تا دقایقی دیگر از معادن سنگ ده بید، انگورک و چاه مرغی بازدید خواهد کرد و ساعت ۱۶ به منظور بازدید از واحد های صنعتی شیراز وارد منطقه ویژه اقتصادی و شهرک بزرگ صنعتی شیراز می شود.