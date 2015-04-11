دانشگاه تبریز رتبه ۴۹۲ دنیا، ۶۳ آسیا و دوم ایران را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا پورمحمدی شنبه در جلسه بررسی عملکرد دانشگاه تبریز در سال گذشته و تشریح اولویت های ۹۴ این دانشگاه اظهار داشت: این دانشگاه بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (ISC)، جزو شش دانشگاه دانشگاه جامع برتر و رتبه نهم ۱۰ دانشگاه برتر کشور بوده و به ترتیب رتبه های ۲۲، ۲۴ و ۲۵ حوزه آموزشی و علمی فنی مهندسی، در حوزه کشاورزی و در حوزه علوم پایه را بین بیش از ۳۲۰ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی کشورهای اسلامی کسب کرده و بر اساس رتبه ‌بندی ۲۰۱۴ دانشگاه لایدن نیز رتبه ۴۹۲ دنیا، ۶۳ آسیا و دوم ایران را داراست.

وی با اشاره به برگزاری نشست روسای دانشگاه های منطقه قفقاز به میزبانی دانشگاه تبریز در اردیبهشت امسال افزود: حضور در عرصه های بین المللی برای ارتقای جایگاه علمی موسسات علمی و مراکز دانشگاهی ضروری است و بر همین اساس دانشگاه تبریز نیز نزدیک به ۴۰ تفاهم نامه همکاری با دانشگاه های مختلف دنیا منعقد شده و بیش از ۲۰ دانشجوی خارجی نیز در سال گذشته جذب این دانشگاه شده اند و انعقاد و اتمام بیش از ۷۰ قرارداد با موسسات و مراکز دولتی و بخش خصوصی ملی و استانی در حوزه ارتباط با صنعت در سال گذشته نیز حاکی از رویکرد دانشگاه برای حل مشکلات جامعه در کنار کسب درآمد است.

رییس دانشگاه تبریز در ادامه به تشریح برنامه های سالجاری این واحد علمی پرداخت و گفت: تصویب رشته های جدید و بین رشته ای در مقاطع تحصیلات تکمیلی، گسترش همکاری های مشترک علمی بین المللی، ایجاد تعاملات گسترده دانشگاه با صنعت و جامعه، افزایش جذب دانشجویان خارجی، توسعه فضای آموزشی، رفاهی و تجهیز آزمایشگاه ها، تقویت مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان، باز طراحی و تصویب ساختار سازمانی و نهایی کردن طرح راهبردی دانشگاه از جمله اقداماتی هستند که در راستای برنامه راهبردی دانشگاه تبریز در سال «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» اجرا می شوند.