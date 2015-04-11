داروسازان وارد طرح تحول نظام سلامت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شادی ضیایی دبیر اجرایی همایش گفت: در همایش امسال که همچون سال های گذشته از سوی انجمن متخصصین داروسازی بالینی برگزار می شود، مباحث دارو درمانی بیماری های رایج در کشور از جمله بیماری های قلبی عروقی، مغز و اعصاب، بیماری­ های اعصاب و روان، سرطان ها، صرع و بیماری های عفونی و در کنار آن مباحث صنفی و حرفه ای مرتبط با داروسازی با تاکید بر نقش بالقوه داروسازان در طرح تحول نظام سلامت و خدمات بیمارستانی و نیز خدمات به بیماران سرپایی ارایه می شود.

وی با اشاره به اینکه رویکرد امسال همایش،توجه دادن شرکت کنندگان به این واقعیت است که داروسازان هم بالقوه و هم بالفعل می توانند، جایگاه و نقش بسیار فعال و موثری در برنامه های طرح تحول نظام بیمارستانی و بیماران بستری داشته باشند،خاطر نشان ساخت: باید توجه داشت که نقش موثر داروسازان منحصر به بیماران بستری نبوده و داروسازان این پتانسیل را دارند که در هر جایگاهی که دارو تجویز و مصرف می شود به ایفای نقش پرداخته و به منطقی تر شدن فرایند درمان بیماران کمک کنند.

ضیایی گفت: در این همایش ۱۴ کارگاه عمومی و ۵ کارگاه تخصصی برگزار می شود که در بخش دارو درمانی بیماری های قلبی- عروقی، مباحثی همچون اختلالات قلب و عروقی ناشی از داروها، مدیریت درمان بیمار با درد قفسه سینه، سکته قلبی و دارو درمانی پرفشاری خون در گروه های خاص از سوی داروساز در مواقع حضور نداشتن کادر پزشکی مطرح خواهد شد.

وی ادامه داد: از دیگر موضوعاتی که در این همایش ارایه می شود، دارو درمانی بیماری های مغز و اعصاب است که طی آن نقش مکمل ها، درمان های جایگزین و داروهای ایجاد کننده آلزایمر، سکته مغزی، تشنج، مصرف منطقی داروهای اعصاب در درمان بیماری های مزمن و نیز عوارض جنسی ناشی از داروهای اعصاب و مدیریت درمان آن ها مورد بحث و تبادل نظر متخصصان قرار می گیرد.

دبیر اجرایی ششمین همایش داروسازی بالینی ایران از بررسی مباحث صنفی داروسازی، نقش داروساز در پیروی بیمار از دستورهای دارویی، ارایه نتایج یک پژوهش انجام شده در مورد انتظارات و رضایتمندی بیماران از حرفه داروسازی، نقش داروسازان جوان در صنعت داروسازی، دارو درمانی بیماری های عفونی، مقاومت های میکروبی و فرآورده های طبیعی در درمان بیماری های عفونی به عنوان دیگر موضوعات این همایش سه روزه نام برد.

وی با اشاره به اینکه انجمن داروسازان بالینی ایران بواسطه رسالت ها و وظایفی که به عنوان یک انجمن علمی- صنفی بر عهده دارد، همواره سعی داشته ­تا همسو با اهداف نظام سلامت کشور و با در نظر گرفتن پتانسیل ها و توانمندی های بالقوه و بالفعل جامعه داروسازی کشور، همه ساله همایش های تخصصی خود را برگزار کند، تصریح کرد: طی این همایش ها متخصصان داروسازی، استادان، خبرگان دارویی کشور، جامعه عظیم داروسازان کشور و نیز پزشکان علاقمند به مباحث بین رشته ای، نسبت به بررسی موضوعات به روز و کاربردی این رشته به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

ضیایی ادامه داد: امسال نیز در ششمین همایش داروسازی بالینی کشور، ضمن حرکت در جهت رسالت مذکور با توجه به اولویت حاضر نظام سلامت یعنی "طرح تحول نظام سلامت"، سعی شده تا همگام با سایر حوزه های پزشکی کشور نسبت به تبیین شفاف تری از تغییراتی که در سایه این طرح در خدمات دارویی - درمانی ایجاد می شود، اقدام و نقش و جایگاه جامعه داروسازی در این طرح را به عنوان محور اصلی همایش مورد هدف گذاری قرار دهیم.

وی افزود: داروسازان و دانشجویان داروسازی، متخصصان و دستیاران تخصصی داروسازی بالینی و پزشکان بویژه پزشکان عمومی مخاطبان اصلی این همایش هستند.

این همایش از سوی انجمن متخصصین داروسازی بالینی و با حمایت دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران برگزار می شود. همچنین همزمان با این همایش، شرکت های مختلف دارویی نسبت به معرفی آخرین فعالیت ها و محصولات خود اقدام می کنند و در جهت تعمیم فعالیت های داروسازان بویژه داروسازان بالینی در حوزه تحقیقات و پژوهش نیز دست آوردهای تحقیقاتی پزشکان بصورت پوستر و سخنرانی ارایه خواهد شد.