محور توسعه استان بوشهر دریا و گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح شنبه در هشتمین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بالایی در بخشهای مختلف است که تلاش داریم تا از همه این ظرفیتها برای توسعه استان استفاده کنیم.
وی از تلاش برای توسعه آموزش در استان بوشهر خبر داد و بیان داشت: آموزش عالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و میتواند زمینهساز توسعه بیش از پیش در هر منطقه باشد.
استاندار بوشهر به جایگاه ویژه دانشگاه آزاد بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: دانشگاه آزاد بوشهر یکی از دانشگاههای بزرگ است که دارای امکانات و تجهیزات بسیار خوبی است که میتواند زمینهساز رشد علمی استان باشد.
وی با تاکید بر اینکه با استفاده از زیرساختهای دانشگاه آزاد بوشهر میتوان زمینه توسعه بیشتر استان را فراهم کرد، اذعان داشت: توسعه گردشگری در استان را در دستور کار داریم و دانشگاه نیز میتواند در این زمینه کمک خوبی داشته باشد.
ایجاد رشته تحصیلی گردشگری در دانشگاه بوشهر
سالاری اضافه کرد: امکانات مهمی در دانشگاه آزاد بوشهر وجود دارد و در صورتی که این امکانات برای توسعه استان بوشهر بهکارگیری شود، میتواند هم روند توسعه استان را سرعت ببخشد و هم اینکه درآمدزایی داشته باشد.
وی به ظرفیت بالای گردشگری در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: برخورداری از وضعیت آب و هوایی مناسب و همچنی داشتن سواحل طولانی با خلیج فارس یکی از ویژگیهای مهم استان بوشهر در بخش گردشگری است.
استاندار بوشهر اضافه کرد: یکی از محورهای توسعه استان بوشهر بر مدار گردشگری است که امیدواریم رشتههای تحصیلی گردشگری در دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر ایجاد شود تا به توسعه گردشگری استان کمک کند.
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