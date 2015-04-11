کارگردان نمایشهای «دشمن مردم» و «گوریل پشمالو» درباره فعالیتهای خود در سال ۹۴ و کارگردانی اثری نمایشی در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: برنامهای برای کارگردانی تئاتر در سالجاری ندارم زیرا وقتی تئاتر به سمت خصوصی شدن میرود، سرگرمی جای تفکر را میگیرد. این در حالی است که تئاتر جای تفکر و اندیشیدن است. من نمیتوانم تئاتر سرگرم کننده اجرا کنم.
زنجانپور یادآور شد: باید ادارات و سازمانهای دولتی از تئاتر حمایت کنند و این حمایت در سراسر جهان از تئاتر وجود دارد زیرا تئاتر سرگرمی که از طریق فروش گیشه هزینههای خود را تأمین میکند از تئاتر متفکر متفاوت است.
این بازیگر و کارگردان شناخته شده تئاتر معتقد است تئاتر تفکربرانگیز شاید تماشاگر کمی داشته باشد اما تأثیرگذاری روانی و تفکری آن مهم و ملاک است.
وی متذکر شد: اینکه در اجرای تئاتر صرفا به دنبال تماشاگر باشیم، روند درستی نیست زیرا معیار ارزشگذاری بر روی تئاتر به میزان مخاطب و تماشاگر آن نیست. داشتن مخاطب برای یک اثر تئاتری خوب است اما قصد از اجرای تئاتر نباید تنها فروش گیشه باشد.
زنجانپور که آخرین بار و در سال ۹۲ نمایش «باغ آلبالو» را در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برد، تأکید کرد: کار من اجرای تئاتر صرفا برای فروش گیشه نیست و تنها میتوانم تئاتری را اجرا کنم که اهل تفکر و اندیشیدن باشد.
اکبر زنجانپور در گفتگو با مهر:
کار من اجرای تئاتر برای فروش گیشه نیست/ سرگرمی جایگزین تفکر
اکبر زنجانپور بازیگر و کارگردان با سابقه تئاتر در سال جاری برنامهای برای کارگردانی و اجرای نمایش ندارد و دلیل این وضعیت را روند گیشهای شدن آثار نمایشی و اجرای تئاتر صرفا برای فروش گیشه ذکر کرد.
کارگردان نمایشهای «دشمن مردم» و «گوریل پشمالو» درباره فعالیتهای خود در سال ۹۴ و کارگردانی اثری نمایشی در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: برنامهای برای کارگردانی تئاتر در سالجاری ندارم زیرا وقتی تئاتر به سمت خصوصی شدن میرود، سرگرمی جای تفکر را میگیرد. این در حالی است که تئاتر جای تفکر و اندیشیدن است. من نمیتوانم تئاتر سرگرم کننده اجرا کنم.
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