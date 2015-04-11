کار من اجرای تئاتر برای فروش گیشه نیست/ سرگرمی جایگزین تفکر

کارگردان نمایش‌های «دشمن مردم» و «گوریل پشمالو» درباره فعالیت‌های خود در سال ۹۴ و کارگردانی اثری نمایشی در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: برنامه‌ای برای کارگردانی تئاتر در سالجاری ندارم زیرا وقتی تئاتر به سمت خصوصی شدن می‌رود، سرگرمی جای تفکر را می‌گیرد. این در حالی است که تئاتر جای تفکر و اندیشیدن است. من نمی‌توانم تئاتر سرگرم کننده اجرا کنم.



زنجانپور یادآور شد: باید ادارات و سازمان‌های دولتی از تئاتر حمایت کنند و این حمایت در سراسر جهان از تئاتر وجود دارد زیرا تئاتر سرگرمی که از طریق فروش گیشه هزینه‌های خود را تأمین می‌کند از تئاتر متفکر متفاوت است.



این بازیگر و کارگردان شناخته شده تئاتر معتقد است تئاتر تفکربرانگیز شاید تماشاگر کمی داشته باشد اما تأثیرگذاری روانی و تفکری آن مهم و ملاک است.



وی متذکر شد: اینکه در اجرای تئاتر صرفا به دنبال تماشاگر باشیم، روند درستی نیست زیرا معیار ارزشگذاری بر روی تئاتر به میزان مخاطب و تماشاگر آن نیست. داشتن مخاطب برای یک اثر تئاتری خوب است اما قصد از اجرای تئاتر نباید تنها فروش گیشه باشد.



زنجانپور که آخرین بار و در سال ۹۲ نمایش «باغ آلبالو» را در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برد، تأکید کرد: کار من اجرای تئاتر صرفا برای فروش گیشه نیست و تنها می‌توانم تئاتری را اجرا کنم که اهل تفکر و اندیشیدن باشد.