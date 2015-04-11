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۲۲ فروردین ۱۳۹۴، ۱۳:۰۹

پورمهدی:

تولیدات بومی در نوسازی ناوگان عمومی آذربایجان شرقی استفاده شوند

تولیدات بومی در نوسازی ناوگان عمومی آذربایجان شرقی استفاده شوند

تبریز - معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم بکارگیری تولیدات بومی در برنامه نوسازی و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق پورمهدی شنبه در میان خبرنگاران با اشاره به رونمایی تاکسی های مدرن VIP  تبریز توسط شهرداری، از این اقدام به عنوان آغازی برای توسعه و بهبود ناوگان حمل و نقل عمومی در سایر بخش ها نام برد و گفت: با توجه به تولید انواع خودروهای سنگین، نیمه سنگین و سواری در آذربایجان شرقی، استفاده از تولیدات بومی در توسعه و نوسازی ناوگان شهری و عمومی موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر برخورداری ملت ایران از بهترین و شایسته ترین خدمات از جمله در بخش ناوگان حمل و نقل عمومی اظهار داشت: ارتقای سطح خدمات رفاهی و عمومی به مردم از سوی مسوولان و دستگاه های مسوول امری ضروری است و مدیران و مسوولان برای دستیابی به موفقیت باید با مردم به ویژه با گردشگران خوش رفتار و برخورد مناسبی داشته باشند چرا که لازمه تحقق برنامه های توسعه استان به ویژه درحوزه گردشگری حسن رفتارمجریان و نهادینه شدن این مهم در رفتار های اجتماعی است.

پورمهدی با اشاره به لزوم توسعه استان در بخش حمل و نقل جاده ای و عمومی با وجود تلاش های صورت گرفته در این بخش نیازمند، بر ضرورت همکاری مردم و بخش خصوصی در این مسیر تاکید و تصریح کرد: با توجه به نقش و سهم بسیار مهم شبکه حمل و نقل جاده ی و عمومی در برنامه های توسعه با وجود پیشرفت های علمی و ارتباطی، زیرساخت های این بخش در استان باید همواره مورد توجه قرار گیرد و بر اساس رویکرد حمایتی دولت از فعالان بخش حمل و نقل عمومی، ببیش از ۷۰ درصد قیمت خودرو در این بخش با تسهیلات وام ۱۰ درصد به علاقه مندان و متقاضیان پرداخت می شود.

کد مطلب 2530673

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