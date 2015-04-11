تمهیدات لازم برای برگزاری رژه روز ارتش در همدان فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی ظهر شنبه در جلسه هماهنگی بزرگداشت روز ارتش ضمن تبریک ولادت با سعادت فاطمه(س) اظهار داشت: هر سال رژه روز ۲۹ فروردین در سالروز بزرگداشت ارتش جمهوری اسلامی ایران گرامی داشته می شود.

فرماندار همدان با اشاره به تحولاتی که در منطقه وجود دارد، افزود: در این شرایط خاص و حساس باید مراسم باشکوه بیشتر برگزار شود و تمامی دستگاه های اجرایی با توان بیشتر در این مراسم حضور پیدا کنند.

وی با اشاره به اینکه باید مراسمی در شان بزرگداشت روز ارتش برگزار کرد، بیان داشت: هر سال این مانور برگزار و دستگاه های اجرایی به خوبی می دانند که چه کارهایی باید انجام دهند.

تعالی با بیان اینکه یکی از کارهایی که باید مدنظر قرار گیرد، بحث امنیتی و ترافیکی در روز ۲۹ فروردین است، عنوان داشت: برای برگزاری مراسم رژه باید در امور ترافیکی کمترین مشکلات در تردد وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه راه و شهرسازی و شهرداری نیز باید کارهای پاکسازی را انجام دهند، بیان داشت: آرامش ایران در سایه دلاورمردان ارتش و تدبیر و رهنمودهای کاربردی مقام معظم رهبری است.

مسئول امور انسانی و دبیر اجرایی مراسم بزرگداشت روز ارتش در همدان نیز در ادامه این جلسه گفت: پایگاه نوژه با توجه به شرایط موجود در منطقه در ۲۹ فروردین مراسم سان و رژه در میدان باباطاهر همدان را برگزار می کند که این مراسم نیازمند زمینه ها و پیش زمینه هایی است که با همکاری دستگاه های اجرایی دست یافتنی است.

سرهنگ سید داوود هادئی ابراز داشت: دیدار با خانواده شهدا، مراسم عطر افشانی و غبارروبی مزار شهدا در ۲۷ فروردین ماه، حضور در مراسم نمازجمعه در ۲۸ فروردین ماه و اصلی ترین مراسم که همان مراسم سان و رژه است در ۲۹ فروردین ماه برگزار می شود.

هادئی اظهار داشت: پلیس راهور و پلیس شهری باید اقداماتی را در روز رژه داشته باشند تا یگان ها با کمترین توقف به مقصد برسند و همچنین اداره برق نیز باید مانع قطع برق شود.

مسئول امور انسانی و دبیر اجرایی مراسم بزرگداشت روز ارتش با اشاره به اینکه مخابرات نیز باید دو خط تلفن به مجموعه واگذار کند، افزود: همچنین آتش نشانی، آمبولانس و تیم پزشکی نیز باید حضور داشته باشند.

سرهنگ هادئی در ادامه با اشاره به اینکه صدا و سیما نیز باید پوشش خبری مناسب از مراسم را داشته باشد، گفت: تمامی دستگاه های اجرایی در این راستا همراه شوند.