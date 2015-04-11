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۲۲ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۳۶

مدیر گروه‌های مختلف رادیو نمایش معارفه شدند

مدیر گروه‌های مختلف رادیو نمایش معارفه شدند

طی احکامی جداگانه، مدیران چند گروه دیگر از رادیو نمایش معارفه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی با حضور محمدرضا قربانی مدیر کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش، چند تن دیگر از مدیران حکم گرفتند.

در این احکام علیرضا فدایی اسفروشانی به عنوان مدیر تولید و تامین، محسن بناساز دلیلی به عنوان مدیر گروه دانش و هنر و عبدالحسین قلعه قوند نیز به عنوان مدیر گروه فرهنگ و جامعه اداره کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش منصوب شدند.

پیش از این نیز ذبیح الله سلیمانی در مقام مدیر پخش رادیو نمایش، محمدرضا سعیدی به عنوان مدیر نظارت و حمیدرضا حاجی باقری به عنوان مدیر گروه تاریخ و حماسه اداره کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش منصوب شدند.

کد مطلب 2530680
عطیه موذن

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