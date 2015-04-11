به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی با حضور محمدرضا قربانی مدیر کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش، چند تن دیگر از مدیران حکم گرفتند.

در این احکام علیرضا فدایی اسفروشانی به عنوان مدیر تولید و تامین، محسن بناساز دلیلی به عنوان مدیر گروه دانش و هنر و عبدالحسین قلعه قوند نیز به عنوان مدیر گروه فرهنگ و جامعه اداره کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش منصوب شدند.

پیش از این نیز ذبیح الله سلیمانی در مقام مدیر پخش رادیو نمایش، محمدرضا سعیدی به عنوان مدیر نظارت و حمیدرضا حاجی باقری به عنوان مدیر گروه تاریخ و حماسه اداره کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش منصوب شدند.