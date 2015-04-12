واکنش میراث فرهنگی به سخنان عضو شورای شهر اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی اصفهان جمعی از کارکنان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان به دنبال برخی از اظهارات عباس حاج‌رسولی‌‌ها، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص واگذاری وظایف میراث فرهنگی به شهرداری اصفهان به منظور الگویی برای تحقق شعار سال توضیحاتی را ارائه کرده‌اند که متن آن در ذیل آورده شده است:

بخشی از اظهارات جنابعالی بمناسبت سال نو مبنی بر واگذاری وظایف میراث فرهنگی به شهرداری اصفهان که الگویی برای تحقق شعار سال جاری ذکر کرده اید و در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های استان در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۴ انعکاس یافته است و البته مشابه فرمایشات قبلی شما در این خصوص می باشد، خاطر کارمندان میراث فرهنگی را بشدت مکدر نمود ، با این وجود ذکر چند نکته را ضروری می دانند.

۱- آنچه در شرایط فعلی از شهر تاریخی اصفهان که بعد از مکه مکرمه بعنوان دومین پایتخت فرهنگی جهان اسلام برگزیده شد؛ از گزند بلایای انسانی و طبیعی بجا مانده حاصل تلاش مردم فرهیخته و علاقمند این شهر به تاریخ و فرهنگ این خطه و در دهه های اخیر توسط صدها معمار و بنا و مرمت گر و کارشناس میراث فرهنگی در حوزه های مختلف که با چنگ و دندان صرفاً به جهت عشق و علاقه به فرهنگ و تاریخ این شهر زیر نظر مدیران فرهیخته و متعهد این آثار را از گزند حوادث و بلایای انسانی و طبیعی حفظ کرده و بعضاً جان خود را نیز در این راه فدا کرده اند می باشد. مرمت دهها اثر تاریخی در خلال جنگ تحمیلی از جمله اثر یگانه مسجد جامع عتیق اصفهان از این جمله اند. بازسازی و مرمت میدان نقش جهان و بناهای پیرامون آن که نگین شهر تاریخی اصفهان تلقی می گردد نیز حاصل دهها سال تلاش بی وقفه کارکنان میراث فرهنگی بوده است.

۲- وضعیت موجود شهر اصفهان و تخریب های گسترده ای که ضربات جبران ناپذیری بر پیکر این شهر تاریخی وارد آورده اند نشان دهنده این واقعیت است که ابزار فکری و عملی نهادهایی که در زمینه مرتبط با ساخت و ساز و طرح های توسعه شهری فعالیت دارند از جنس متفاوت با فکر و عمل دخالت صحیح در بافت های تاریخی است. همچنین عدم رعایت قوانین مصوب طرح های توسعه شهری از عدم پایبندی مجریان و ارگان های ناظر و دخیل بر این جریان خبر می دهند. به عنوان نمونه مشکلات و معضلات ساختمان جهان نما، حفر تونلهای مترو، انحراف غیرقابل باور ماشین حفاری، گودبرداری کور میدان عتیق که با ابزارآلات مکانیکی سنگین انجام و باعث از بین رفتن صدها قطعه اثر تاریخی گردید که نمایش تعداد اندکی از این آثار که از این کارزار سالم بدست آمده است گواه این مدعاست و نشان از عدم سنخیت نحوه کار دستگاه‌های اجرایی با مرمت علمی در مکان‌های تاریخی دارد.

۳- اظهارات جناب عالی در خصوص عدم ارتباط ریزش فضای جلوی پل تاریخی سی و سه پل با حفر تونل مترو که بعد از انحراف ۸.۶ متری بعد از راه اندازی مجدد دستگاه حفار صورت گرفت و به ناچار بعد از تائید سازمان قطار شهری اظهار جناب عالی به عادی بودن انحراف در حفاری تونلها که تونل سوم کوهرنگ را مثل آوردید تغییر یافت، نشان از جانبداری بی چون و چرا از عوامل اجرایی و عدم حساسیت به میراث فرهنگی دارد.

۴- طبیعی است که سازمان میراث فرهنگی نیازمند حمایت همه جانبه مردم و ارگانها و نهادهای اجرایی مرتبط است لذا چنانچه اعضای محترم شورای اسلامی شهر وظایف خود را به شکلی که در خور شهر تاریخی اصفهان است انجام داده و حساسیت های لازم را در زمینه جلوگیری از تصویب طرح هایی که به نحوی شهر اصفهان را مورد تهدید قرار می دهد انجام دهند کمک بزرگی به میراث فرهنگی در شهر اصفهان نموده اند زیرا بیش از ۹۰ درصد وقت مسئولان و کارشناسان این سازمان صرف جلوگیری از خطرات عدم رعایت قوانین مصوب شهری و طرح هایی می گردد که منجر به نابودی شهر تاریخی شده و می شوند که البته این امر مستلزم وجود شورایی با درایت در حوزه های فرهنگ و تاریخ و معماری و شهرسازی و آشنا به ارزش های میراث فرهنگی است.