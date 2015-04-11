علی حیات پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:رقابت‌های فوتبال لیگ بر‌تر باشگاه‌های کشور امروز ادامه پیدا می‌کند و در یکی از بازی‌های امروز تیم فوتبال صبای قم در ورزشگاه انقلاب کرج به دیدار سایپای البرز می‌رود.

وی افزود: صبا در این مسابقه ۲ بازیکن غایب دارد که هر ۲ مصدوم هستند چنان که قاسم اکبری بار دیگر در تمرینات صبا آسیب دیده و نمی‌تواند تیمش را برابر سایپا همراهی کند در حالی که این بازیکن به تازگی از بند مصدومیت‌‌ رها شده بود اما بار دیگر در تمرینات صبا مصدوم شد.

سرپرست تیم فوتبال صبای قم گفت: پیروز قربانی مدافع تیم فوتبال صبا نیز که پس از مصاحبه علیه باشگاه محروم و سپس در کمیته انضباطی باشگاه صبا بخشیده شد به دلیل آسیب دیدگی به این بازی نمی‌رسد و از بازی با پیکان به ترکیب صبا باز می‌گردد.

حیات پور بیان داشت: صبا در بازی امروز برابر نارنجی پوشان سایپا محرومی ندارد اما جلال علیمحمدی، روزبه چشمی، سعید مهدی‌پور، محمد امین آرام طبع، مسعود حق جو، هادی شکوری و وحید علی آبادی بازیکنانی هستند که همگی از مهره‌های اصلی صبا به شمار می‌روند و در صورت دریافت اخطار در بازی امروز، مسابقه بعدی برابر پیکان تهران را از دست می‌دهند.

وی عنوان کرد: آخرین تمرین صبا پیش از رویارویی با سایپا روز گذشته در ورزشگاه راه آهن تهران برگزار شد و بازیکنان صبا زیر نظر کادر فنی تمرین شادابی را پشت سر گذاشتند.

سرپرست تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: در تمرین اخیر صبا در تهران، تمرینات سرعتی و گروهی زیر نظر مهدی تارتار و سایر مربیان کادر فنی برگزار شد و سپس مهدی تارتار در نشست خبری در هیئت فوتبال استان البرز شرکت کرد.

حیات پور گفت: دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و سایپای البرز از هفته بیست و پنجم لیگ بر‌تر فوتبال از ساعت ۱۷ و ۳۰ امروز در کرج برگزار می‌شود.