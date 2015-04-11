اتاق فكری برای تحقق شعارسال در حوزه آموزش و پرورش همدان تشكيل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار ظهر شنبه در نخستین شورای آموزش و پرورش استان همدان و ستاد بزرگداشت استاد فرزانه شهید مطهری با بیان اینكه امیدواریم امسال با تصمیم گیری و تصمیم سازی شورای آموزش و پرورش و با برنامه ریزی منسجم، تفكر و تدبیر سال خوبی برای مجموعه آموزش و پرورش استان همدان باشد، اظهار داشت: امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامگذاری شده كه در این راستا باید ظرفیت های موجود در جامعه شناخته شود.

وی افزود: دولتمردان باید از ظرفیت های موجود در جامعه استفاده كنند و مردم با اعتماد، كارگزاران را مورد حمایت قرار دهند.

معاون سیاسی امنیتی استاندارهمدان با بیان اینكه یكی از مباحثی كه باید مورد توجه قرار گیرد چگونگی تحقق شعار دولت و ملت، همدلی و همزبانی در نظام آموزش و پرورش استان همدان است، بیان كرد: جایگاه مدارس غیر دولتی در استان همدان باید مشخص شود.

الهی تبار با بیان اینكه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم است و باید بدانیم كه چگونه می توان از ظرفیت ها استفاده كرد، ادامه داد: باید اتاق فكری تشكیل داد تا مشخص شود اعتماد متقابل بین دولت و مردم را به چه شكل می توان معنی بخشید.

وی با بیان اینكه هرچه سرمایه های اجتماعی كشور بالا رود می توان نمای بهتری از سیمای اجتماعی داشت، ابراز داشت: سال گذشته در بحث اقتصاد و فرهنگ در استان همدان اقدامات خوبی انجام شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینكه مدارس غیر انتفاعی برای پرداخت حق و حقوق معلمان مشكلی ندارند ولی در بخش دولتی همه چیز به فروش نفت بستگی دارد، عنوان كرد: مسائل مادی موضوع مهمی است كه نمی توان از آن گذشت و در این راستا مسئله معیشت فرهنگیان نیز مهم است.

محمد ابراهیم الهی تبار با بیان اینكه معلم شخصیتی اثرگذار در جامعه دارد چراكه می تواند در حوزه های مختلف ورود پیدا كند، ادامه داد: همه مدیون معلمان هستیم چراكه اگر حركت های بزرگی در كشور و دنیا اتفاق می افتد نتیجه تلاش معلمان است كه نقشی موثر در تعلیم و تربیت داشته و توانسته اند افراد بزرگی بسازند كه حركت های بزرگی در كشور و دنیا رقم بزنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینكه باید برنامه های هفته معلم از طریق دو یا سه دستگاه در چهار چوب عملیاتی تدوین و به همه دستگاه ها و نهاد ها ابلاغ شود، اظهار داشت: معلمان تمام هستی خود را می گذارند تا هرآنچه در وجود و اندیشه و تجربه زندگی دارند به دانش آموزان منتقل كنند.

الهی تبار با بیان اینكه سرآمدترین چهره های مبارز استان فرهنگی و معلم بودند و این موضوع در دوران جنگ نیز مشهود بود، بیان كرد: معلمان در میدان نبرد نیز آموزش را رها نكردند و برای تعلیم و تربیت رفتند و تاریخ ساز بودند.

وی با بیان اینكه دولتمردان باید به جایگاه معلم توجه كنند، بیان كرد: باید برای تقدیر از مقام معلم اقدامات لازم انجام شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینكه آموزش و پرورش استان در ایام نوروز خدمات خوبی به مسافران ارائه داد كه امیدواریم برای تابستان كارهای آموزش و پرورش در مورد اسكان تقویت شود، ابراز داشت: درخصوص كنكور نیز سعی شده كلاس های كنكوری تقویت شوند.

محمد ابراهیم الهی تبار با بیان اینكه درصد قبولی در كنكور در استان همدان متناسب با درصد جمعیت استان است، بیان كرد: معرفی شخصیت شهید مطهری و تعدادی از اندیشمندان در استان همدان باید مد نظر قرار گیرد.

وی با بیان اینكه دو شخصیت در شكل گیری نظام جمهوری اسلامی و بر روی ساختار و بنیان فكری انقلاب زحمات زیادی كشیدند كه یكی از این افراد شهید مطهری و دیگر شهید بهشتی است، عنوان كرد: شهید مطهری تنها شخصیتی بود كه تمام آثار وی از سوی امام خمینی(ره) تایید شد و آثار این شهید بزرگوار مربوط به قشر خاصی نیست.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینكه شهید مطهری شخصیت بزرگی بود، بیان كرد: انتخاب نحوه مطالعه و غنی كردن بنیان های فكری جامعه و جوانان حركتی است كه باید مجموعه حوزه، دانشگاه ها و مراكز فرهنگی نسبت به آن اهتمام ورزند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بوعلی نیز در ادامه با بیان اینكه با توجه به ویژگی های شخصیت شهید مطهری احیا و توجه به آثار شهید مطهری بحثی مهم است، اظهار داشت: سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری اگر دنبال شود حركتی تاثیر گذار خواهد بود.

عروتی با بیان اینكه در دانشگاه بوعلی سعی شده كه سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری دنبال شود، عنوان كرد: جامعه همواره به دیدگاه ها و نظرات شهید مطهری نیازمند است.

وی با بیان اینكه گروه های آموزشی اساتید خود را برای تقدیر در هفته معلم معرفی كرده اند و در هر دانشكده نیز استاد برتر معرفی می شود، عنوان كرد: برای گرامیداشت هفته معلم برنامه هایی از جمله نشست تخصصی اساتید، مسابقات فرهنگی دانشگاه، چاپ نشریات دانشگاه با موضوع معلم و غیره انجام خواهد شد.