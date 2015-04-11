ارشاد خراسان شمالی ۳۵ برنامه فرهنگی هنری برگزار می کند

مهناز شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا(س) و هفته زن و با اشاره به اهمیت نقش زن در جامعه افزود: زن به عنوان یکی از ارکان مهم و اصلی خانواده همواره نقش مهمی در جامعه به ویژه در موفقیت مردان ایفا کرده است.

وی اظهار داشت: برنامه های فرهنگی این اداره کل با هدف ارج نهادن به مقام و منزلت زن مسلمان و شناخت ابعاد شخصیتی حضرت امام (ره) برگزار می شود.

شجاعی، پرداختن به موضوع جایگاه زن در اسلام در جلسه شورای اداری اداره کل، تجلیل از بانوان همکار و فعالان فرهنگی هنری، ارسال پيامك، برگزاری نمایشگاه آثار هنری بانوان هنرمند و برگزاری کارگاه نقد، برگزاری کلاس آموزشی عفاف و حجاب را از جمله برنامه های فرهنگی هنری در هفته زن بر شمرد.

وی افزود: همچنین برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب، اجرای نمایش، مسابقه نقاشی و بررسی فیلم کوتاه تولید شده توسط بانوان هنرمند، اختصاص یک سانس رایگان سینما ویژه بانوان شاغل دستگاههای اجرایی به همراه خانواده، اهدای بسته های فرهنگی به بانوان، جهت دهی به مطبوعات و نشریات در جهت تبیین جایگاه زن در اسلام را از دیگر برنامه های این هفته عنوان کرد.

مشاور امور بانوان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در ادامه با بیان اینکه برگزاری نشست تخصصی ادبی انجمن ادبی عارف بجنوردی و برگزاری نشست تخصصی نقش حضرت فاطمه زهرا(س) در تربیت فرزندان نیز از برنامه های گرامیداشت هفته زن در خراسان شمالی خواهد بود، افزود: در کنار این برنامه ها مراسمی همچون برگزاری جشن میلاد دخت نبی اکرم(ص) در موسسات قرانی و کانونهای فرهنگی هنری مساجد، برگزاری گفتمان و نشست تخصصی جایگاه زن در خانواده از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)، برگزاری محفل انس با قرآن کریم و گفتمان دینی، تفسیر حدیث ثقلین و حدیث کساء، نشست تخصصی روسای ادارات شهرستان با فعالان فرهنگی هنری، برگزاری مسابقات فرهنگی و قرآنی، برگزاري كارگاه شعر و داستان با محوريت مقام مادر و روز زن نیز از جمله برنامه هایی است که طی این هفته مبارک به آن پرداخته می شود.

وی برگزاری همایش منزلت زن در اسلام و عصر شعر دانش آموزی، برگزاری نشست هم اندیشی نقش بانوان در توسعه فرهنگ و هنر شهرستان، برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی در طول هفته، برگزاری نمایشگاه توانمندی های بانوان شامل معرق، نقاشی، سفال، برگزاری نمایشگاه کتاب ویژه حضرت زهرا (س) و آثار حضرت امام خمینی (ره) را از دیگر برنامه های اجرایی هفته زن در این استان عنوان کرد.