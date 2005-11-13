پذيرش دانشجوي بورسيه در دوره دكتري موجب تضييع حق دانشجويان ممتاز مي شود // وزارت علوم هيچگونه نظارتي بر گزينش پژوهش محور دانشجويان دوره دكتري ندارد

دكتر محمد بهداني در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد، با بيان اين مطلب گفت: پذيرش غيرمتمركز دانشجويان دوره دكتري به دليل شناخت دانشگاه ها از دانشجويان خود مي تواند مثبت ارزيابي شود ولي از جهت رعايت عدالت براي جذب دانشجويان ممتاز مناطق محروم در رشته هاي مختلف روش مناسبي نيست و پذيرش اين دانشجويان را با مشكل مواجه كرده است.

استاد دانشگاه بيرجند با اشاره به اين امر كه معيارهاي مشخصي براي پذيرش دانشجويان اين دوره وجود ندارد، افزود: در برخي مواقع دانشجويان پذيرفته شده از طريق بورسيه سازمان هاي مختلف از حداقل امتيازهاي ممكن نيز برخوردار نبوده و عدالت در اين زمينه برقرار نمي شود و حق دانشجويان ممتاز ضايع مي شود.

وي گفت: مهمترين ملاك در پذيرش پژوهش محور دانشجويان دوره دكتري جهت گسترش روحيه تحقيق و توليد علم در كشور، سابقه پژوهشي و علمي و مقالات ارائه شده توسط دانشجويان در رشته هاي مختلف است كه اين نوع گزينش بايد در آزمون دكتري مدنظر قرار گيرد.