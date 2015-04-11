به گزارش خبرگزاری مهر، شعار "آب برای فردای ما" برای هفتمین مجمع جهانی آب انتخاب شده که این شعار نشان دهنده عزم راسخ جامعه جهانی برای پیشرفت با استفاده از اقدامهای منسجم برای مقابله با چالشهای بخش آب است.
مجمع جهانی آب به عنوان بزرگترین رویداد بینالمللی سال در بخش آب از تاریخ ۲۳ تا ۲۸ فروردین ماه جاری در دو شهر دگو و جئونگبوگ کشور کرهجنوبی برگزار خواهد شد. این مجمع با مشارکت دولتها، بخش خصوصی، جوامع علمی و صنایع توسط شورای جهانی آب و با هدف فراهم کردن بستری برای تسهیل گفتمان در حوزه چالشهای بینالمللی بخش آب پایهگذاری شده و از سال ۱۳۷۵ بهصورت هر ۳ سال یکبار انجام میشود.
در ادامه برگزاری این نشستها، هفتمین مجمع جهانی آب با رویکرد جلب مشارکت جوامع مدنی، موسسان و کارشناسان از نقاط مختلف جهان، برای ارایه راهکارهای مطمئن برگزار خواهد شد. در پایان هفتمین مجمع جهانی آب همچون گذشته یک بیانیه درباره سیاستهای جهانی و منطقهای آب صادر میشود که دارای ابعاد سیاسی و حقوقی بوده و شامل آخرین نکتههای مورد تفاهم جامعه بینالملل در این زمینه خواهد بود.
هدف از برگزاری اجلاس جهانی آب ارتقای سطح آگاهی های عمومی، ایجاد عزم سیاسی و بستر مناسب برای پیاده سازی راهکارهای مقابله با مسائل بحرانی بخش آب در سطوح مختلف از جمله بالاترین سطح تصمیمگیری است تا حفاظت، گسترش، برنامهریزی، مدیریت و مصرف آب در تمام ابعاد را برای همه جانداران کره زمین با تضمین پایداری محیط زیست فراهم آورد.
از جمهوری اسلامی ایران هیاتی به سرپرستی حمید چیت چیان وزیر نیرو و شماری از مدیران ارشد آب کشور همچون رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، حمیدرضا جانباز مشاور وزیر، بهرام طاهری مشاور در امور محيط زيست، ايمني و بهداشت، مرتضی افتخاری رئیس مرکز تحقیقات آب، سیدعلی چاوشیان رئیس مرکز منطقهای آب شهری (تحت پوشش یونسکو) و حسین غفوریسرپرست مرکز بینالمللی قنات و سازههای آبی و یک گروه کارشناسی در این مجمع حضور خواهند داشت.
در این سفر وزیر نیرو با "سوه شئونگ ها"، وزير اراضي، زيرساخت و حمل و نقل کره جنوبی دیدار و گفتگو خواهد کرد.
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