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۲۲ فروردین ۱۳۹۴، ۱۵:۰۰

شورای هماهنگی روابط عمومی های گلستان با استاندار دیدار کرد

شورای هماهنگی روابط عمومی های گلستان با استاندار دیدار کرد

گرگان- استاندار گلستان گفت: هماهنگ سازی حرکت ارگانیک مجموعه روابط عمومی ها بر عهده شورای هماهنگی روابط عمومی های استان است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، حسن صادقلو در دیدار با اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی های استان با بیان اینکه این شورا وظیفه سنگینی برعهده دارد، افزود: اینکه شما پنج نفر از میان مجموعه روابط عمومی های استان انتخاب شده اید مسئولیت شما را سنگین تر می کند.

وی خدمت صادقانه را یک مسئولیت و نعمت الهی خواند و اظهار کرد: همواره از خداوند متعال خواستارم که توفیق این خدمت را به ما عطا فرماید.

در این دیدار صمیمی، پس از گفتگو و شنیدان نظرات و پیشنهادات اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی های استان، احکام آنها توسط استاندار تقدیم شد.

در انتخاباتی که در تاریخ 16 اسفند 93 برگزار شد، حیدرعلی رستمانی، جواد صلواتیان، شمسعلی جعفری، فرشته سلطانی و مجتبی رضوانی به عنوان اعضای اصلی شورای هماهنگی روابط عمومی های استان انتخاب شدند.

کد مطلب 2530759

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