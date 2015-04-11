شورای هماهنگی روابط عمومی های گلستان با استاندار دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، حسن صادقلو در دیدار با اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی های استان با بیان اینکه این شورا وظیفه سنگینی برعهده دارد، افزود: اینکه شما پنج نفر از میان مجموعه روابط عمومی های استان انتخاب شده اید مسئولیت شما را سنگین تر می کند.

وی خدمت صادقانه را یک مسئولیت و نعمت الهی خواند و اظهار کرد: همواره از خداوند متعال خواستارم که توفیق این خدمت را به ما عطا فرماید.

در این دیدار صمیمی، پس از گفتگو و شنیدان نظرات و پیشنهادات اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی های استان، احکام آنها توسط استاندار تقدیم شد.

در انتخاباتی که در تاریخ 16 اسفند 93 برگزار شد، حیدرعلی رستمانی، جواد صلواتیان، شمسعلی جعفری، فرشته سلطانی و مجتبی رضوانی به عنوان اعضای اصلی شورای هماهنگی روابط عمومی های استان انتخاب شدند.