به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخبر، منابع آگاه سازمان ملل متحد و یمن اعلام کردند که ریاض در حال حاضر عرصه رایزنی برای بررسی حل بحران یمن است.

بنا بر اعلام این منابع، شمار زیادی از اعضای هیئت عالی نظارت بر گفتگوهای ملی یمن که شامل نمایندگان تمامی گروه های سیاسی این کشور به جز جنبش انصار الله و «علی عبدالله صالح» است در حال حاضر در ریاض هستند تا راه های حل بحران یمن را مورد بررسی قرار دهند.

در این نشست ها تعدادی از شخصیت های قبیله ای و سیاسی حامی حملات عربستان سعودی به یمن موسوم به عملیات «طوفان کوبنده» و مدیران سابق دفتر ریاست جمهوری یمن مشارکت دارند.

از پیشنهاداتی که در این نشست ها برای حل بحران یمن ارائه شده است مشارکت ایران، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و سازمان ملل متحد برای نظارت در گفتگوهای ملی یمن است. هدف از مشارکت دادن ایران نیز مطمئن ساختن طرفهای سیاسی طرفدار ایران به این موضوع است که راه حلی که برای حل بحران یمن ارائه می شود به دنبال انزوای سیاسی یک گروه خاص در یمن نیست.

منابع آگاه افزودند: تقریبا میان گروه های سیاسی یمن درباره کنار گذاشتن علی عبدالله صالح و نزدیکان وی از هر گونه راهکار سیاسی برای حل بحران این کشور اتفاق نظر وجود دارد. همچنین رهبران حزب «کنگره ملی» و جنبش انصار الله باید میان سرنوشت مشابه علی عبدالله صالح یا مشارکت در گفتگوهای ملی یمن یکی را انتخاب کنند. گفتگوهایی که مبتنی بر تضمین های بین المللی و منطقه ای است و به راهکار سیاسی برای حل بحران یمن منجر خواهد شد.

منابع مذکور اعلام کردند: نمی توان به علی عبدالله صالح اعتماد داشت و قدرت مشروع در یمن درصدد بررسی راه های قانونی برای ارجاع صالح به دادگاه لاهه است تا وی عبرتی باشد برای کسانی که در روند حل بحران یمن مانع تراشی می کنند.

یک منبع بین المللی در این رابطه گفت: از جمله پیشنهاداتی که مطرح است این است که علی عبدالله صالح از یمن اخراج و به کشور عمان منتقل شود.