  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۲ فروردین ۱۳۹۴، ۱۳:۵۴

تاسیس بانک توسعه روستایی در دستور کار

تاسیس بانک توسعه روستایی در دستور کار

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به تاسیس بانک توسعه روستایی، گفت: امسال ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی و استانی برای طرح هادی روستایی در نظرگرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش در جمع خبرنگاران با اشاره به تاسیس بانک توسعه روستایی، اظهار داشت: ایجاد بانک در مراحل مطالعاتی قرار دارد و پس از انجام مطالعات برای تصویب آن اقدام می شود تا با سرمایه روستاییان در اختیار خودشان قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه طرح مسکن اجتماعی در حال تهیه است و در مراحل نهایی قرار دارد، گفت: این طرح با همکاری نهادهای امدادی و خدماتی به اجرا می رسد و سالانه تعدادی واحد برای گروه های کم درآمد که دهک های ۱ تا ۴ هستند، ساخته می شود.

رئیس بنیاد مسکن با اشاره به اینکه این طرح در حال طی مراحل نهایی است زیرا نیاز به منابع مالی و یارانه ای دارد، بیان کرد: وزیر راه و شهرسازی به دنبال تامین این منابع است و پس از طی مراحل نهایی جزئیات آن اعلام می شود.

تابش افزود: امسال حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی و استانی برای طرح های روستایی در نظرگرفته شده است که از این مقدار بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار استانی است که پس از بررسی در کمیته برنامه ریزی استان ها به روستاها اختصاص می یابد.

 

 

 

کد مطلب 2530770

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها