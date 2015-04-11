به گزارش خبرگزاری مهر، پس از حمایت هنرمندان کانادایی آمریکایی، رابرت گرینوود و دانا لوبک از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و اعتراض به رویکرد خصمانه کنگره آمریکا در جهت تحریم ایران، گروه تئا‌تر «زندگی» ضمن تقدیم نامه این هنرمندان و سناتور آمریکایی به رئیس جمهور، از حسن روحانی رییس جمهور ایران خواست تا در سالی که به نام همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت نام گرفته است از فعالیت‌های بخش خصوصی تئا‌تر حمایت کند.



رابرت گرینوود و دانا لوبک هنرمندان کانادایی آمریکایی که آبان ماه امسال به دعوت گروه تئا‌تر «زندگی» در ایران کارگاه آموزشی برگزار کردند پس از ترک ایران طی نامه‌ای به مجلس سنای آمریکا اقدامات غیر انسانی این کنگره علیه ایران را محکوم کردند.

کمپانی کانادایی آمریکایی «سان ارگوس» به دعوت گروه تئا‌تر «زندگی» به مدیریت جعفر مهیاری و با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی ایران در مدت سه هفته، چند کلاس آموزشی در تهران، گیلان و اصفهان برگزار کرد. این کارگاه‌ها با حضور رابرت گرینوود کارگردان تئا‌تر و مدیر کمپانی و همکار او دانا لوبک بازیگر و کارگردان و طراح حرکت این کمپانی برگزار و با استقبال روبرو شد. این دو هنرمند طی حضور خود در ایران نمایش «شکسپیر» را هم در مجموعه تئا‌تر شهر روی صحنه بردند.

گرینوود و لوبک که در این مدت تحت تاثیر فرهنگ غنی ایران قرار گرفته بودند پس از بازگشت به کشورشان در نامه‌ای به مجلس سنا آمریکا و کلی آیات، سناتور جمهوریخواه از ایالت نیو همپشایر (زادگاه گرینوود) نگرانی‌های خود را نسبت به مانع‌تراشی‌های جمهوری‌خواهان در روند مذاکرات هسته‌ای با ایران ابراز کردند.



«سان ارگوس» طی نامه‌ای سرگشاده‌اش از طرف این کمپانی به کنگره آمریکا در خصوص تحریم‌های ایران ضمن تاکید بر امنیت و آرامش در ایران و ستایش از متانت و معصومیت مردمان این سرزمین، از سناتورهای آمریکایی خواستند تا نگاه‌شان را نسبت به این کشور تغییر دهند و به تبع آن تحریم‌های ایجاد شده را باطل کنند.



گرینوود طی نامه‌ای دیگر به کلی آیات ۴۶ ساله سناتور جمهوریخواه که یکی از جوان‌ترین نمایندگان کنگره آمریکاست، از مانع تراشی جمهوری‌خواهان در قبال مذاکره با ایران ابراز ناراحتی کرده بود. مدیر کمپانی «سان ارگوس» در نامه خود نوشته است: «اکنون به هیچ وجه وقت ایجاد اخلال در مذاکرات با ایران نیست.» او در بخش دیگر نامه آورد است: «دیپلماسی دقیقا‌‌ همان چیزی است که دنیا به آن نیاز دارد.»

این سناتور آمریکایی نیز پنج مارس در نامه‌ای طولانی به گرینوود ضمن تکرار ادعاهای همیشگی نسبت به ایران از ضرورت رسیدن به یک راه حل درمورد این موضوع سخن گفته است. این نماینده کنگره نیز در پاسخ ضمن احترام به نظر این دو هنرمند اظهار امیدواری کرده در جهت رفع این مشکل بزرگ اقدام سنجیده صورت خواهد گرفت.

جعفر مهیاری مدیر گروه تئا‌تر زندگی نیز طی نامه‌ای به رئیس جمهور حسن روحانی و تقدیم مکاتبات این هنرمندان کانادایی با کنگره آمریکا در سالی که به نام همدلی و هم زبانی دولت و ملت نام گرفته است و از سوی وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی نیز سال ۹۴ به سال توجه به تئا‌تر تلقی شده، خواستار توجه بیشتر به فعالیت‌های بخش خصوصی در عرصه تئا‌تر شد.

در این نامه آمده است: «گروه تئا‌تر زندگی به عنوان یک شرکت خصوصی، با بیش از یک دهه فعالیت هنری در زمینه تولید آثار نمایشی برای گروه‌های سنی کودک، نوجوان و بزرگسال در ایران، فعالیت‌های بین‌المللی خود را از سال ۲۰۱۰ میلادی با اجرای نمایش‌های گوناگون در جشنواره‌های بین‌المللی در آسیا، اروپا و آفریقا آغاز کرد. در راستای گسترش فعالیت‌های برون مرزی و ترویج فرهنگ و هنر ایران به سایر کشور‌ها و همچنین بهره گیری از تجارب شرکت‌های حرفه‌ای در این زمینه و به منظور تعامل فرهنگی و حرفه‌ای، این گروه اقدام به برگزاری پروژه‌ای تحت عنوان «اولین کارگاه‌‎های بین المللی گروه تئا‌تر زندگی در ایران» کرد و با اداره کل هنرهای نمایشی ایران جهت همکاری در این پروژه به توافق رسید و در پی آن اقدامات اولیه آغاز گردید و میهمان‌هایی از کانادا (با ملیت کانادایی و امریکایی) از شرکت (SunErgos) یکی از قدیمی‌ترین گروه‌های هنری فعال در کشور کانادا و امریکا برای حضور در ایران و برگزاری مستمر کلاس‌های هنری دعوت به عمل آمد.

پس از چندین ماه مذاکره و همچنین رفع نگرانی‌های آن‌ها در خصوص تبلیغات منفی جهانی علیه ایران، سرانجام در آبان و آذرماه ۹۳ در ایران حضور یافتند. در طی این مدت آن‌ها کلاس‌های آموزشی را در استان‌های تهران، اصفهان و گیلان برگزار کرده و نمایش «شکسپیر» را در مجموعه تئا‌تر شهر اجرا کردند. در مدت حضور آن‌ها بازدید از مکان‌های فرهنگی (تاریخی، مذهبی) ایران، برخورد مستقیم با مردم کوچه بازار، همچنین دیدار و گفتگو با مسئولین مربوطه نیز در دستور کار گروه تئا‌تر «زندگی» قرار داشت. بنابراین با هدف نشان دادن فرهنگ واقعی ایرانی و اسلامی و ارائه صمیمیت و نگاه انسان دوستانه و ضد جنگ ایرانی، تغییری عمیق در آن‌ها پدید آمد.

اکنون پس از گذشت ۴ ماه از خروج آن‌ها، در حالی که اداره کل هنرهای نمایشی ایران «عضو کوچکی در زیر مجموعه شما» نسبت به تعهدات خود در مقابل گروه، در مورد پروژه انجام شده، بی‌توجه نشان می‌دهد، شرکت Sun Ergos ما را از ارسال نامه سرگشاده‌اش به کنگره آمریکا در خصوص تحریم‌ها و همچنین پاسخ کنگره مطلع ساختند. آن‌ها طی نامه‌ای ضمن تاکید بر وجود امنیت و آرامش در ایران، و ستایش از متانت و معصومیت مردمان این سرزمین، از آن‌ها خواستند تا نگاه‌شان را نسبت به این کشور تغییر داده و نسبت به رفع تحریم‌های تحمیل شده به مردم ایران، همکاری‌های لازم را انجام دهند.

نماینده کنگره خانم Kelly A. Ayotte نیز در پاسخ ضمن احترام به نظر آن‌ها، نگرانی‌های خود را اعلام و اظهار امیدواری‌اش را در جهت رفع این مشکل بزرگ بیان کرد. در پایان با ‌‌نهایت احترام اعلام می‌کنم که یک گروه هنری می‌تواند تریبونی در جهت رفع نگرانی‌های بی‌منطق جامعه جهانی و معرفی واقعی ملت ایران همراه با فرهنگ عمیق و صادقانه‌اش باشد و نیز اعتراض خود را نسبت به برخی از مسئولانی که نه تنها از حمایت‌شان در خصوص برگزاری چنین رویدادهای مهمی دریغ می‌کنند، بلکه عدم پایبندی به تعهداتشان مانع از برگزاری مجدد چنین همکاری‌های مهم هنری که می‌تواند تاثیرات مثبت فرهنگی و سیاسی بر مردم ایران و جهان داشته باشد اعلام می‌کنم.

امید است با درایت دولت تدبیر و امید راهکارهایی در جهت حمایت بیشتر از بخش خصوصی تئا‌تر به عمل آید تا فرهنگ غنی ایران را به جهانیان باز شناسانیم.»

روبرت گرینوود هنرمند و کارگردان کمپانی «سان ارگوس» است که در کشورهای هنگ گنگ، لهستان، کرواسی، بلژیک، سنگاپور، اسلوواکی، انگلیس، اسکاتلند، ولز، کانادا و امریکا اجراهای مختلفی داشته است. این هنرمند به عنوان کارگردان، نویسنده و طراح حرکت برای کمپانی «سان ارگوس» تاکنون ۴۵ نمایش تولید کرده است و همچنین در بیش از ۳۰ فستیوال بین‌المللی نیز به عنوان اجراکننده و مدرس تئا‌تر حضور داشته است.

دانا لوبک بازیگر، کارگردان و طراح حرکت که به عنوان بازیگر در بیش از ۲۰۰ نمایش حضور داشته است؛ در ۴۵ سال گذشته در ۸۰ نمایش به عنوان نقش اصلی بازیگری کرده است. او در کشورهای ایتالیا، فرانسه، انگلیس، اسکاتلند، آمریکا و کانادا به عنوان معلم حرکت برای بزرگسالان و کودکان و نوجوانان تدریس کرده است. او همچنین در بیش از ۴۰ فستیوال به عنوان بازیگر، کارگردان و معلم حضور داشته است و از مهم‌ترین شاگردهای او می‌توان به «اِد هریس» اشاره کرد.