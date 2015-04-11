هر روستای آذربایجان شرقی باید به یک واحد تولیدی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مهری شنبه در جلسه ستاد هماهنگی و پشتیبانی مروجین پهنه بندی روستاهای آذربایجان شرقی با تاکید بر استفاده بهینه از نیروی انسانی به ویژه کارشناسان جدیدالاستخدام گفت: هر روستا باید به عنوان یک واحد تولیدی در نظر گرفته شود و لازمه این امر انتقال دانش فنی برای افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی به روستاها با برنامه ریزی اصولی برای حضور کارشناسان و مروجان در روستاهاست.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی استان نیز در این جلسه با بیان اینکه از بکارگیری نیروهای جدید الاستخدام در غیر از موارد پهنه بندی اجتناب خواهد شد، افزود: برای توزیع کارشناسان معین سازمان، آذربایجان شرقی به چهار منطقه تبریز، مرند، شبستر، جلفا و سراب به مرکزیت تبریز، منطقه مراغه، اسکو، آذرشهر، عجب شیر، بناب و ملکان به مرکزیت مراغه، منطقه اهر، هریس، ورزقان، کلیبر و خداآفرین به مرکزیت اهر و منطقه هشترود، میانه، چاراویماق و بستان آباد به مرکزیت هشترود تقسیم بندی شده است.

علی اکبر نژادرضا در ادامه افزود: در طرح پهنه بندی روستاها هر کارشناس مروج تصدی گری امور چند روستا خواهد بود و مدیران شهرستانی جهاد کشاورزی نیز بر اساس برنامه های نقشه راه کشاورزی مقاومتی و فعالیت های تعریف شده در سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی، اقدامات اجرائی لازم را برای افزایش کمی و کیفی تولیدات گیاهی و ارتقاء بهره وری از عوامل و نهاده های تولید در بخش زراعت و باغبانی را انجام خواهند داد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در پایان گفت: امیدواریم با تسهیل ورود دانش فنی به مزارع، باغات و بخش دام و سایر زیربخش های کشاورزی استان با اجرای کامل طرح پهنه بندی و ایجاد تعامل بین کارشناسان و بهره برداران، گام موثری در شناسایی و حل مسائل و مشکلات روستاها برداشته شود.