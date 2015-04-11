قدردانی آیات عظام، نمایندگان و مسئولان از اجرای طرح آرامش بهاری

به گزارش خبرگزاری مهر، آیات عظام و اعضای جامعه مدرسین با حضور در خیمه های معرفت از طرح آرامش بهاری در آستان امامزادگان و بقاع متبرکه بازدید و از نحوه اجرای آن ابراز رضایت کردند.

آیت‌الله جوادی آملی در بهار فاطمی، در آرامستان وادی‌السلام حضور یافت و اهل قبور را زیارت و از برنامه‌های فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه قم تقدیر و تشکر کرد.

آیت الله حائری شیرازی ، عضو مجلس خبرگان رهبری نیز ضمن زیارت بقعه فضل بن شاذان از نمایشگاه یاس نبوی که تا پایان طرح آرامش بهاری دایر بود، بازدید کرد.عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز گفت: طرح آرامش بهاری در رشد فرهنگی و اصلاح دینی مردم به ویژه قشر جوان بسیار موثر است.

آیت‌الله محمد جواد فاضل لنکرانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم طی بازدید، از خیمه معرفت برپا شده در مزار مقدس شیخان اظهار کرد: تبلیغ چهره به چهره مبلغان اوقاف در طرح آرامش بهاری، از یک دهه منبر هم اثرگذاری بیشتری دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری نیز با بیان اینکه با مدیریت خوب اوقاف، فرمایش رهبری در راستای قطب فرهنگی شدن امامزادگان تحقق یافته است، گفت: فعالیت های فرهنگی در بقاع متبرکه در واقع، یکی از مظاهر فرهنگی در جامعه است. آیت الله سید احمد خاتمی در آستان مقدس امامزاده یحیی(ع) شهرستان میامی گفت: در حال حاضر موقوفات ما در مسیر اصلی خودش قرار گرفته است و صرف فعالیت های فرهنگی در بقاع متبرکه می شود که این فعالیت ها یکی از مظاهر فرهنگی در جامعه است.

خیمه های معرفت ایده ای ابتکاری

رئیس دفتر آیت‌الله علوی گرگانی گفت: خیمه‌های معرفت و ایده‌های ابتکاری در آن راهگشای نسل امروز در یافتن پاسخ سوالات و شبهاتی است که در ذهن آنها وجود دارد

وی در جریان بازدید از خیمه معرفت مزار مقدس شیخان با بیان اینکه استقبال از طرح آرامش بهاری در قم بسیارخوب بوده است گفت: این امر طلیعه خوبی در اقدامات فرهنگی اوقاف به شمار می‌رود و سبب می‌شود در آینده، طرح آرامش بهاری و خیمه‌های معرفت با جدیت بیشتری دنبال شوند.

استاندار قم به همراه سرپرست شهرداری قم از خیمه معرفت برپا شده در مزار مقدس شیخان بازدید و از فعالیت‌های صورت گرفته توسط اوقاف استان در نوروز امسال تقدیر کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین صالحی‌منش در این بازدید با تشکر از اقدامات فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان قم در نوروز فاطمی امسال، بر ضرورت توسعه خیمه‌های معرفت در همه بقاع متبرکه و تبدیل این اماکن به قطب‌های فرهنگی، بر اساس مطالبات رهبر معظم انقلاب تاکید کرد.

وزیر کشور و وزیر سابق اطلاعات هم از طرح آرامش بهاری بازدید کردند

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرضا ازبازدید وزیر سابق اطلاعات و مشاور عالی سپاه پاسداران ازغرفه های امامزاده شاهرضا (ع) در شهر رضا خبر داد.وی متذکرشد: حجت الاسلام والمسلمین مصلحی در بازدید از غرفه های امامزاده شاهرضا (ع) با ابرازرضایت از اقدامات فرهنگی اوقاف در بقاع متبرکه تاکید کرد: الحمد الله فعالیت های انجام شده در امامزاده شاهرضا (ع)و امامزادگان در راستای تحقق بخشیدن به فرمایشات مقام معظم رهبری است.

وزیر کشورهم ضمن زیارت بقعه متبرکه فضل بن شاذان نیشابوراز طرح ملی آرامش بهاری دراین بقعه بازدید ودر جریان فرآیند اجرای این طر ح قرار گرفت . دکتر رحمانی فضلی ضمن زیارت بقعه فضل بن شاذان نیشابور از برنامه های طرح ملی آرامش بهاری در امامزادگان کشور بازدید کرد.

همه نهادها به کمک این طرح بیایند

حجت الاسلام والمسلمين تجدد ، امام جمعه شهرستان سنگرنیز ضمن بازديد از نحوه برگزاري طرح آرامش بهاري در آستان مقدس امامزاده هاشم(ع) رشت از دست اندركاران و مسئولين برگزاري اين طرح تقدير و تشكر كرد .

حجت الاسلام سید جلیل مرتضوی امام جمعه شهرستان رامسر با حضور در بقعه "آقابسمل" از اجرای طرح آرامش بهاری این بقعه بازدید و خاطرنشان کرد: طرح آرامش بهاری به معنای واقعی آرامش را برای زائران در بقاع متبرکه فراهم کرد وزحمات اوقاف در خدمت رسانی به زائران و مسافران نورزی قابل تقدیر است.

فرماندارکوهدشت نیز به همراه اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی از امامزاده ابوالوفاء و محمد(ع) این شهرستان بازدید کرد.محمدی درجریان این بازدید از خیمه های معرفت، وضعیت زائر سراها، وضعیت بهداشتی و خدمات به زوار دیدن و از وضعیت موجود ابراز رضایت و خرسندی کرد.

نماینده مجلس: تعامل مردم با اوقاف موجب احیای موقوفات می‌شود

نماینده مردم محمودآباد و نور در مجلس شورای اسلامی گفت: تعامل مردم با اوقاف موجب احیای موقوفات و بازسازی بقاع متبرکه می شود. عبدالوحید فیاضی نماینده مردم محمودآباد و نور در مجلس شورای اسلامی با حضور در امامزاده قاسم (ع) شهرستان محمودآباد از اجرای طرح نوروزی آرامش بهاری این شهرستان بازدید کرد و گفت:برای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری باید تعامل بین ادارات، مردم و اوقاف تقویت تا وقف و موقوفات احیا و امامزادگان بازسازی شوند.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی نیزگفت: برگزاری طرح آرامش بهاری و برپایی سفره هفت سین فاطمی از مواردی بود که مرا بسیار خوشحال کرد ،چرا که مردم بهترین لحظه سال خود را با نام قرآن و در جوار فرزندان پیامبر (ص) آغاز می نمایند. سلیمان عباسی عضو فراکسیون سلامت مجلس شورای اسلامی ، امامزادگان را مامن و ماوی بشریت دانست و ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه اوقاف استان و شهر گنبد تصریح کرد: حقیقتا خدمت در زمینه وقف ،بقاع متبرکه و قرآن یک خدمت معنوی است و بنده رضایت کاملی از این مجموعه دارم.

نماينده مردم شهرستان سنقر و عضو فراكسيون وقف مجلس شوراي اسلامي نیز تاکید کرد: به همت اوقاف اقدامات خوب و مطلوبي در امامزادگان کشور بویژه شهرستان سنقر اجرا شده که قابل تقدير است. محبي گفت: آستان مقدس امامزادگان به عنوان قطب فرهنگي و پايگاه‌هاي مقابله با جنگ نرم دشمن مي‌تواند نقش بسيار مهم و ارزنده‌اي داشته باشد.

گسترش معنویت با اجرای طرح آرامش بهاری

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی نیزدر بازدید از طرح آرامش بهاری این شهرستان گفت: باید به مجریان طرح آرامش بهاری تبریک گفت که با اجرای آن موجبات گسترش معنویت را در کشور فراهم آورده اند. سید محمد بیاتیان افزود: باید به طراحان و مجریان طرح آرامش بهاری تبریک گفت که با این طرح زیبا و معنوی موجبات حرکات معنوی را فراهم آورده و در این فضای سال جدید، طراوت معنوی بهار را نیز برای مردم مهیا نموده اند.

اظهار رضایت نمایندگان مجلس از طرح آرامش بهاری

حجت‌الاسلام والمسلمين احمد سالک طرح آرامش بهاري سازمان اوقاب راطرح بسيار خوبي ارزيابي كرد و گفت: پياده شدن اين قبيل طرح‌ها در بيش از دو هزار امامزاده آثار مثبت فرهنگي براي كشور داشت واين طرح بايد 20 سال پيش اجرا مي‌شد.

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به اينكه امامزادگان بهترين تكيه‌گاه‌ها براي خنثي‌شدن توطئه استكبار عليه اسلام ناب محمدي هستند: امامزادگان به ارتقاي فهم سياسي توأم با بصيرت و تعميق معارف ديني اقشار مختلف مردم به ويژه جوانان كمك مي‌كند.

گروسي رئيس فراكسيون شاهد مجلس نیزگفت: اجراي برنامه‌هاي مختلف از سوي سازمان اوقاف و امور خيريه در امامزادگان و بقاع متبركه از جمله طرح آرامش بهاري خوراك خوب فرهنگي براي جوانان است.حسين گروسي در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بيان اين مطلب كه امامزادگان و بقاع متبركه فرصتي براي كشور به شمار مي‌آيند، تصريح كرد:‌ برگزاري طرح‌هايي از قبيل طرح آرامش بهاري مي‌تواند خوراك فرهنگي خوبي را براي جوانان و مشتاقان به زيارت امامزاده‌ها و بقاع متبركه فراهم كند.

موسی الرضا ثروتی نماینده مردم شهرستان های بجنورد، مانه و سملقان، رواز و جرگلان و گرمه و جاجرم در خانه ملت نیز در ایام تعطیلات نوروزی از روند برگزاری طرح آرامش بهاری در جوار امامزاده سیداسماعیل(ع) باباامان بازدید کرد. براساس این گزارش در جریان این بازدید موسی الرضا ثروتی نماینده مجلس شورای اسلامی از برنامه های خیمه معرفت ابراز خرسندی و از مجریان و دست اندر کاران تقدیر کرد.

نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون برنامه ، بودجه ومحاسبات مجلس نیز ضمن بازديد از روند برگزاري طرح آرامش بهاري از اجراي این طرح ملی در امامزادگان کشور ابراز خرسندي كرد . غلامعلي جعفرزاده ایمن آبادی نماينده مردم رشت با زيارت حرم مطهر امامزاده هاشم(ع) و بازديد از روند اجراي طرح ملی آرامش بهاري و خيمه هاي معرفت از اقدامات انجام شده ابراز خرسندي کرد و گفت : تغيير در بقاع و اماكن متبركه محسوس است و اين تغييرات در همه ابعاد آن به چشم مي خورد .

نمایندگان استان کرمان نیز در بازدید از برنامه های نوروزی در اماکن متبرکه کرمان از دست اندر کاران این طرح در سازمان اوقاف قدر دانی کردند. نمایندگان استان کرمان در جریان بازدید از طرح نوروزی آرامش بهاری مستقر در امامزادگان و بقاع متبرکه کرمان، از دست اندر کاران این طرح در سازمان اوقاف به دلیل اجرای ویژه برنامه های فرهنگی در ایام نوروز تقدیر و تشکر کردند.

نماینده مردم کوهدشت و رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم از روند اجرایی طرح آرامش بهاری در امامزاده محمد(ع) کوهدشت بازدید و از اقدامات اوقاف در این امامزاده تقدیرکرد. الله یار ملکشاهی، در صفوف نمازگزاران از فعالیت های اوقاف در خصوص ساختمان امامزاده ، ساخت هتل و انجام مطلوب فعالیتهای فرهنگی سخن گفت و از تلاش مجموعه اوقاف و خادمان امامزاده در خدمت رسانی به زائرین تقدیر کرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی هم در این باره گفت: اجرای طرح «آرامش بهاری» و برپایی «خیمه‌های معرفت» می‌تواند خانواده‌ها را هر چه بیشتر با اسلام ناب محمدی آشنا کنند و خانواده‌های فرهنگی تربیت کند. احمد آریایی نژاد اسلامی در بازدید از «طرح آرامش بهاری» بقاع متبرکه شهرستان ملایر اظهار کرد: برپایی «خیمه‌های معرفت» در طرح «آرامش بهاری» از سوی اداره اوقاف و امور خیریه کار فرهنگی در راستای تبدیل بقاع متبرکه به مرکز فرهنگی است.

همچنین نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی بواسطه برپایی «خیمه‌های معرفت» در کنار امامزادگان از اوقاف تقدیر کرد و گفت : برپایی این خیمه‌ها از جنبه‌های اخلاقی، معرفتی و اجتماعی تأثیر به سزایی بر کودکان و نوجوانان دارد

علی نعمت چهاردولی در بازدید از «خیمه‌های معرفت» شهرستان ملایر اظهار کرد: برپایی این خیمه‌ها در کنار امامزاده‌ها می‌تواند مأمنی برای جوانان باشد و برپایی این طرح‌ها باعث جذب جوانان به امامزاده‌ها می‌شود.

نماینده مردم دهلران ، آبدانان، دره شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی هم از اجرای طرح آرامش بهاری در استان ایلام تقدیر کرد . علی محمد احمدی در جریان بازدید از اجرای طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه جنوب استان ایلام از اجرای موفق این طرح تقدیر کرد.

عضو مجمع نمایندان لرستان با قدردانی از دست اندر کان سازمان اوقاف در اجرای طرح آرامش بهاری در امامزادگان گفت: باید از ظرفیت امامزادگان و بقاع متبرکه در گسترش صنعت توریسم در داخل و خارج از کشور حداکثر استفاده را ببریم. عباس قائد رحمت با بیان اینکه باید از ظرفیت امامزادگان موجود در کشور، حداکثر استفاده را ببریم اجرای طرح آرامش بهاری را در ارتباط هرچه بیشتر مردم با امامزادگان بسیار موثر دانست و گفت: اجرایی شدن این قبیل طرح ها منجر به گسترش فرهنگ گردشگری و توریسم در کشور می شود.

نماینده مردم سیر جان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز گفت : سازمان اوقاف با اجرای ویژه برنامه های سازمانی خود در ایام نوروز ،حرمت ایام فاطمیه را به نحو چشمگیری در جامعه تثبیت کرده است. شهباز حسن پور در این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از برنامه های فرهنگی اوقاف اظهار کرد : سازمان اوقاف با اجرای ویژه برنامه های سازمانی خود در ایام نوروز ، حرمت ایام فاطمیه را به نحو چشمگیری در جامعه تثبیت کرده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه اجرای طرح آرامش بهاری در امامزادگان و بقاع متبرکه یکی از مهمترین اقدامات سازمان اوقاف به شمار می آید گفت: با اجرای برنامه های فرهنگی در این مکان ها تفریحات سالم و همراه با تزکیه نفس جایگزین تفریحات نا سالم می شود.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی حسینی با اشاره به اجرای چند ساله طرح آرامش بهاری در امامزادگان و بقاع متبرکه تصریح کرد: این اقدام یکی از جریان های خوب فرهنگی اجرا شده از سوی سازمان اوقاف و امورخیریه است.

نماینده مردم قزوین به حمایت مجلس شورای اسلامی از اقدامات سازمان اوقاف و امور خیریه اشاره کرد و گفت: مجلس امامزادگان و بقاع متبرکه را از پرداخت حق انشعاب آب و برق معاف کرده است و اگر چنانچه نیاز به اقدامات دیگری هم باشد آمادگی لازم را برای یاری و کمک رساندن به سازمان اوقاف را دارد.