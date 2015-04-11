ایجاد شبکه هوشمند نظارت بر کلیه خدمات قابل ارائه در شبکه سیار

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عمیدیان با بیان اینکه در برنامه سال ۱۳۹۴ سازمان مشابه سال گذشته در راستای اهداف کلان کشور و برنامه های وزارت در ICT تلاش خواهد شد، گفت: ایجاد سامانه دریافت پیشنهادات مشترکین برای تکمیل نقاط فاقد پوشش و یا پوشش نامطلوب در شبکه سیار، تجهیز حوزه نظارت به ابزارهای تست پیشرفته جهت نظارت بر کیفیت ارائه خدمات در سطح شهرها، جاده ها و روستاها، فراهم نمودن شرایط مشارکت دانشگاهها و شرکتهای بخش خصوصی برای ارتقاء امر نظارت بر کیفیت ارائه خدمات اپراتورها بخصوص در امر سرویس های ارزش افزوده شبکه موبایل، ساماندهی و نظارت دقیق بر مبادی فروش سیم کارتها به افراد حقیقی و حقوقی در جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و تضیع حقوق مشترکین، در سال ۹۴ مد نظر داریم.

معاون وزیر ارتباطات، با اشاره به برگزاری مزایده انتخاب اپراتور دوم پست گفت: صدور پروانه های مختلف از جمله ارائه ارتباطات ثابت (FCP)، ارائه خدمات ارتباطی ثابت(Servco.)، اپراتورهای تلفن همراه مجازی (MVNO)، ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center)، جزء برنامه های سال جاری است.

دکتر عمیدیان افزود: پیاده ­سازی مرکز مدیریت ترابرد شماره­ های تلفن همراه، طراحی مدل عملیاتی تعرفه­ گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین مقررات مورد نیاز برای اپراتورهای دارای قدرت مسلط در بازار (SMP)، تدوین مقررات حاکم بر خدمت­دهندگان OTT، مطالعه و بررسی ویژگی­های فناوری نسل پنجم تلفن همراه، مطالعه و بررسی اینترنت اشیاء و توسعه خدمات M۲M در حوزه تلفن همراه، از دیگر برنامه های سازمان است.

وی با اشاره به برگزاری مناقصه تامین تلفن خانگی در ۵۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار با پوشش تلفن همراه و اینترنت پرسرعت و تامین یک ارتباط(تلفن) عمومی در۴۰۰ روستای کمتر از ۲۰ خانوار گفت: جمع آوری اطلاعات و تهیه بانک اطلاعاتی ارتباطی و فناوری اطلاعات جامع روستایی کشور شامل وضعیت تلفن خانگی، یک ارتباط(تلفن) عمومی، پوشش تلفن همراه در روستاها و جاده های روستایی، اینترنت و دفاتر ICT روستایی، شروع واگذاری اینترنت پرسرعت در ۲۵۰۰۰ روستای کشور، بازسازی، نوسازی و تجهیز(نرم افزار و سخت افزار) تعداد۲۰۰۰ دفتر ICT روستایی در قالب خدمات اجباری فاوا پیگیری می شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات، برنامه سازمان نظارت بر سرویسهای فناوری اطلاعات را نظارت از راه دور و نزدیک برشمرد و گفت: در این راستا، بیش از ۱۱ هزار فقره نظارت از راه نزدیک و انجام بازرسی های فنی و تخصصی و ۷۱۷۱ فقره نظارت از راه دور و کنترل عملکرد اپراتور از طریق دسترسی بر خط در کل کشور صورت خواهد گرفت.

وی افزود: همچنین اتصال بر خط اپراتورهای اینترنتی به داشبورد آغاز فاز اجرایی و عملیاتی جهت استقرار سامانه های هوشمند نظارتی، راه اندازی سامانه سنجش رضایت کاربران، ارزیابی و رتبه بندی اپراتورها، استفاده از ظرفیتهای سایر دستگاهها و ایجاد دفاتر نمایندگی در ۳۱ استان دیگر برنامه سال ۹۴ را تشکیل می دهد.

دکتر عمیدیان در ادامه مهمترین دستاوردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۹۳ را تدوین ضوابط رومینگ ملی و تصویب در کمیسیون و اجرایی کردن آن، ارتقاء پروانه­های تلفن همراه به فناوری­های نسل سوم و بالاتر، یکنواخت‌سازی تعرفه‌های خدمات داده تلفن همراه مستقل از فناروی، تدوین و تصویب اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center)، صدور پروانه ارائه خدمات ترانک عمومی اعلام کرد.

وی با اشاره به اجرای طرح همکدسازی در سطح ۳۱ استان در سال گذشته گفت: این طرح ضمن کاهش هزینه تماس های درونی استان بخصوص برای اقشار کم درآمد سبب مهیا شدن بستر توسعه دولت الکترونیک و خدمات رسانی بهتر به اقصی نقاط کشور شد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح رومینگ ملی بین اپراتورهای مختلف شبکه سیار در نقاطی که امکان فنی اجرای موضوع میسر بود، در حال حاضر مشترکین اپراتور سوم در بیش از ۵۰ هزار کیلومتر در جاده های اصلی و فرعی و بیش از ۳۰ هزار روستا امکان دریافت سرویس شبکه سیار با استفاده از امکانات اپراتورهای اول و دوم را پیدا کرده اند و مشترکین اپراتور دوم هم به همین نسبت از امکانات شبکه اپراتور اول بهره مند شده اند.

عمیدیان با بیان ضریب نفوذ ۹۶/۹۲ درصد تلفن همراه و وجود بیش از ۷۰ میلیون سیم کارت فعال در کشور از مهیا شدن شرایط واگذاری سیم کارت کودک (جوانان و نوجوانان زیر ۱۸ سال) با رعایت اصول فرهنگی خبر داد و گفت: اپراتورها در حال فراهم کردن زمینه های واگذاری سیم کارت هستند و هم اکنون، اپراتور سوم با فراهم کردن شرایط مندرج در مصوبه کمیسیون در حال واگذاری این سیم کارتها به متقاضیان است و سازمان هم بر روند موضوع نظارت دقیق دارد.

معاون وزیر ارتباطات همچنین از تشکیل دو کمیته مستقل داخلی و فرا سازمانی در طول ایام نوروز جهت ارائه خدمات مطلوب به مردم و نظارت بر سرویسهای ارتباطی، خبر داد و گفت: با توجه به تمهیدات پیش بینی شده در این ایام هیچ گونه مشکل ارتباطی در ارائه خدمات رخ نداد.