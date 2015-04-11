۳۸ هزار نفر در طرح نوروزی در قزوین ویزیت شدند

سعید اسکویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به منظور ارائه خدمات درمانی مناسب در ایام تعطیلات نوروزی با استقرار کشیک های نوروزی در مناطق مختلف استان زمینه خدمات رسانی در این ایام بخوبی فراهم شد.

وی افزود: از ۲۸ اسفند ماه تا پایان تعطیلات نوروزی در ۱۴ اسفند بیش از ۳۸ هزار ویزیت در مراکز درمانی استان صورت گرفت و ضمن اعزام ۱۳۷ مورد لیمار به بیمارستانها از روستاها و شهرها ۲۴۷ مورد لیمار قلبی معاینه شدند.

اسکویی بیان کرد: در تعطیلات نوروزی همچنین ۳۲ مورد مسمومیت و ۷۲ مورد تصادفات و ۲۸ مورد سوختگی و پنج مورد سقوط از بلندی توسط کادر درمانی دانشگاه علوم پزشکی مورد درمان و مداوا قرار گرفتند.

این مسئول یادآور شد: برای اولین بار در این ایام ۱۶۰ مورد خدمات دندانپزشکی هم به مسافران و مراجعان ارائه شد و یک هزار و ۱۴۶ فقره آزمایش تشخیص بیماری و ۲۳۸ مورد عکس رادیولوژی از دیگر خدمات ارائه شده در این ایام بود.

وی گفت: یکی دیگر از وظایف دانشگاه کنترل و نظارت بر تولید و عرضه مواد غذایی و بهداشتی است که از ابتدای اسفند ماه سال گذشته کار نظارت آغاز شد و از مجموع ۱۳ هزار و ۷۴۶ مکان تولید و تهیه مواد غذایی موجود در استان تعداد ۵۰۰ مورد بازرسی شد که ضمن شناسایی متخلفان ۴۰۳ مورد به دادگاه معرفی شدند.

اسکویی تصریح کرد: در این بازرسی ها ۱۰ مرکز متخلف شناسایی و پلمب شدند و بیش از ۱۳.۵ تن ماده غذایی فاسد کشف و معدوم شد.

هفت هزار مورد کلرسنجی آب شرب

این مسئول گفت: برای کنترل سالم بودن آب شرل در طرح نوروزی هفت هزار مورد کلرسنجی صورت گرفت که ۷۶۰ مورد نمونه میکروبی برداشته شد و ۵۲۰ مورد نمونه غذایی نیز برداشته شد.

وی اضافه کرد: بخش مراقبت بیماری ها نیز در نوروز هیچ موردی از طغیان نداشتیم و در طول تعطیلات نوروزی ۴۴۷ نمونه کمک کاری تیروئید گرفته شد.

اسکویی از تولد نوزادان در این ایام هم خبرداد و اظهارداشت: در تعطیلات نوروزی ۵۰۰ نوزاد متولد شد و پا به عرضه جهان هستی گذاشت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین تصریح کرد: همچنین ۵۹۴ مورد حیوان گزیدگی و ۲۳۶ مورد تزریق واکسن هاری انجام شد و ۱۲۴ واکسن هپاتیت هم تزریق شد.

این مسئول بیان کرد: خوشبختانه با کنترل مواد غذایی و بهداشتی و بیمارها می توان گفت نوروز امسال علیرغم افزایش سفرها بخوبی سپری شد و مشکل خاصی در طغیان بیماری ها نداشتیم.