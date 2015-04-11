مهدی تارتار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دیدار امروز برابر سایپا مسابقه مهمی برای صبا محسوب می‌شود و باید قدر امتیازات دیدار برابر سایپا و ۲ بازی آینده برابر پیکان و گسترش فولاد را بدانیم و امتیازات لازم را جمع آوری کنیم.

وی افزود: شاید اگر کمی خوش اقبال‌تر بودیم در رده بهتری نسبت به جایگاه کنونی تیم در جدول قرار داشتیم اما در هفته‌های باقی مانده تلاش می‌کنیم حداقل یکی دو پله در جدول صعود کنیم و برای رسیدن به این هدف باید سایپا را شکست دهیم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم گفت: صبا در دیدار برابر سایپا به دنبال تساوی نیست زیرا تقسیم امتیازات، سایپا را در فاصله ۲ امتیازی بالا‌تر از ما حفظ می‌کند در حالی که می‌خواهیم در همین هفته به رده هفتم برسیم و سپس رسیدن به رده ششم و جایگاه ذوب آهن را هدف خود قرار دهیم.

تارتار بیان داشت: زوج خط حمله ما در بازی با سپاهان شامل جلال علیمحمدی و ایوب کلانتری بازی خوبی ارائه کرد و احتمالا امروز نیز از همین ترکیب در بخش هجومی صبا استفاده می‌کنیم البته چند بازیکن ما در خطر محرومیت قرار دارند و می‌خواهیم در بازی با پیکان نیز همه نفراتمان را در اختیار داشته باشیم.

وی عنوان کرد: خوشبختانه با توجه به پیروزی هفته گذشته ما برابر سپاهان، بازیکنان ما از وضعیت روانی مناسبی برخوردارند و انگیزه بازیکنان صبا برگ برنده آنها در بازی با سایپا است و این توانایی در وجود بازیکنان صبا به وضوح به چشم می‌خورد که می‌توانند برنده بازی با سایپا حتی در خانه حریف باشند.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: در نیم فصل چند بازیکن به تیم ما اضافه شدند که حضور آن‌ها بر اساس نیاز ما و بضاعت باشگاه بود اما عملکرد تعدادی از این نفرات مثبت نبود و نتوانستیم مهره‌هایی که همگی به کار تیم بیایند جذب کنیم

تارتار گفت: در ۶ بازی باقی مانده تا پایان لیگ به دنبال استفاده از امتیازات بازی‌های خانگی هستیم و به کسب پیروزی در مسابقات خارج از خانه برابر سایپا و گسترش فولاد نیز چشم دوخته‌ایم.