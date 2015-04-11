طباطبایی و پیشکسوتان وزنه برداری از منوچهر برومند عیادت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، طباطبایی در این دیدار ضمن تجلیل از زحمات این پیشکسوت وزنه برداری گفت: شما و دیگر پیشکسوتان ورزش گنجینه ای از خاطرات هستید و همین خاطرات ارزشمند است که به نسل جوان انگیزه می دهد تا همچون گذشتگان در مسیر پیشرفت و موفقیت گام بردارند.

منوچهر برومند هم با ابراز خوشحالی از حضور طباطبایی و جمعی از پیشکسوتان وزنه برداری در منزلش، به مرور خاطرات حضورش در تیم ملی وزنه‌برداری به عنوان سرمربی اشاره و آرزو کرد امسال، سالی سرشار از موفقیت برای ورزشکاران کشور، به خصوص وزنه برداران باشد.

سرپرست فدراسیون وزنه برداری را در این دیدار مسعود قاسمی، حسین اقبالپور، نصرالله دهنوی و محمد ذهتاب به عنوان پیشکسوت همراهی کردند.

منوچهر برومند در پنجم دی ماه ۱۳۱۳ در شهرستان بابلسر به دنیا آمد. او در رقابتهای جهانی ۱۹۶۱ در وین در ۹۰ کیلوگرم، قهرمان یکضرب جهان شد و در مجموع در مکان چهارم قرار گرفت.

وی در بازی‌های المپیک ۱۹۶۴ توکیو با ثبت رکورد ۴۶۵ کیلوگرم رکوردهای ایران و آسیا را فروریخت و در مکان دوازدهم المپیک قرارگرفت. برومند در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶ بانکوک نیز در دسته سنگین وزن با حد نصاب ۴۹۰ کیلوگرم که ۲۵ کیلوگرم بیش از رکوردش در المپیک توکیو بود، به مدال طلا دست یافت. این پیشکسوت پرافتخار ورزش کشور سال‌ها نیز به عنوان سرمربی هدایت تیم ملی وزنه برداری را عهده دار بود.