ذخیره قطعی معادن کهگیلویه و بویراحمد ۱.۷میلیارد تن اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ظرفیت اسمی استخراج معادن استان هم بالغ بر ۱۴ میلیون تن در سال است.

وی بیان کرد: انجام مطالعات مقدماتی و تفصیلی بر روی مواد معدنی استان، هماهنگی و انجام توافقات لازم با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در جهت ایجاد زیرساخت های معدنی، پیگیری وصول حقوق دولتی، حل مشکلات معارضین محلی با همکاری منابع طبیعی و سایر دستگاههای مرتبط، جلوگیری از برداشت های غیره مجاز و تعیین و تکلیف معادن غیرفعال استان اولویت‌های معدنی استان در سال جدید است.

وی بیان داشت: کهگیلویه و بویراحمد یکی از استان‌های برخوردار معدنی کشور است و از ۵۱ عنصر معدنی شناخته شده در کشور بالغ بر ۱۶ عنصر در استان وجود دارد.

دیودیده همچنین کهگیلویه و بویراحمد را جزو ۱۰ استان برتر کشور در زمینه وصول حقوق دولتی دانست و گفت: میزان وصول حقوق دولتی از معادن کهگیلویه و بویراحمد در سال ۹۳ رشدی معادل ۷۳ درصد داشته است.

وی افزود: میزان وصول حقوق دولتی در سال ۹۲ در حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بوده که این میزان در سال ۹۳ به دو میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال رسیده است.

دیودیده عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود که تا پایان امسال حقوق وصولی دولت از محل درآمدهای معدنی در استان به چهار میلیارد ریال افزایش یابد.