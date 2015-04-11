  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۲ فروردین ۱۳۹۴، ۱۵:۳۱

از سوی دیودیده؛

ذخیره قطعی معادن کهگیلویه و بویراحمد ۱.۷میلیارد تن اعلام شد

ذخیره قطعی معادن کهگیلویه و بویراحمد ۱.۷میلیارد تن اعلام شد

یاسوج - رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد ذخیره قطعی معادن استان را بالغ ۱.۷ میلیارد تن عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ظرفیت اسمی استخراج معادن استان هم بالغ بر ۱۴ میلیون تن در سال است.

وی بیان کرد: انجام مطالعات مقدماتی و تفصیلی بر روی مواد معدنی استان، هماهنگی و انجام توافقات لازم با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در جهت ایجاد زیرساخت های معدنی، پیگیری وصول حقوق دولتی، حل مشکلات معارضین محلی با همکاری منابع طبیعی و سایر دستگاههای مرتبط، جلوگیری از برداشت های غیره مجاز و تعیین و تکلیف معادن غیرفعال استان اولویت‌های معدنی استان در سال جدید است.

وی بیان داشت: کهگیلویه و بویراحمد یکی از استان‌های برخوردار معدنی کشور است و از ۵۱ عنصر معدنی شناخته شده در کشور بالغ بر ۱۶ عنصر در استان وجود دارد.

دیودیده همچنین کهگیلویه و بویراحمد را جزو ۱۰ استان برتر کشور در زمینه وصول حقوق دولتی دانست و گفت: میزان وصول حقوق دولتی از معادن کهگیلویه و بویراحمد در سال ۹۳ رشدی معادل ۷۳ درصد داشته است.

وی افزود: میزان وصول حقوق دولتی در سال ۹۲ در حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بوده که این میزان در سال ۹۳ به دو میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال رسیده است.

دیودیده عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود که تا پایان امسال حقوق وصولی دولت از محل درآمدهای معدنی در استان به چهار میلیارد ریال افزایش یابد.

کد مطلب 2530909

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار