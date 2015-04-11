وقوع بزرگترین انقراض نسل تاریخ در پی اسیدی شدن اقیانوسها

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از دانشمندان دیرینه شناس دانشگاه ادینبورگ خود را به بخش هایی از امارات رسانده و با انجام مطالعاتی گسترده به این نتیجه رسیده اند که فرآیند اسیدی شدن اقیانوس ها تأثیر قابل توجهی بر دوران زمین شناسی حد فاصل «پریمان» و «تریاسه» داشته است.

حدود ۲۵۲ میلیون سال قبل فوران های عظیم آتشفشانی موجب راه یافتن حجم قابل توجهی گدازه به سطح زمین شد که در نتیجه آن مقادیر هنگفتی دی اکسید کربن سر از آسمان و جو زمین پیدا کرد. در نتیجه این فعل و انفعالات عظیم، ساختار شیمیایی اقیانوسها دستخوش دگرگونی شده که در نتیجه آن تصور می شود تغییراتی نیز در چرخه حیات زمین به همراه داشته است.

گرچه در ظاهر چنین رویدادهایی بیشتر شبیه تصاویر دیدنی و حیرت آور فیلمهای علمی و تخیلی است اما واقعیت این است که چنین حوادثی دقیقا همان چیزی است که در میلیونها سال پیش روی داده و اکنون دیرینه شناسان با آگاهی از جزئیات آن، مطالعاتی را انجام داده اند که نتایج آن در تازه ترین شماره نشریه ساینس به چاپ رسیده است.

بر اساس این یافته مهم، بزرگترین انقراض نسل تاریخ به دلیل فرآیند اسیدی شدن اقیانوسها روی داده است.

متیو کلارکسون از اعضای تیم دانشمندان دیرینه شناس که در این مطالعه حضور داشته می گوید: با استناد به این نتایج باید با نگرانی درباره آینده صحبت کنیم زیرا آنچه که بشر امروز در قالب تخریب محیط زیست و تولید گازهای گلخانه ای درحال انجام است به اسیدی شدن اقیانوس ها منجر می شود.