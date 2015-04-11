نقشه جامع فرهنگی شهر در هفته نکوداشت اصفهان رونمایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آذربایجانی ظهر شنبه در هشتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تاخیر صورت گرفته در خصوص تدوین نقشه جامع فرهنگی شهر اصفهان اظهار داشت: مصوبه این طرح جامع از جمله مصوباتی بود که در بودجه ۹۳ و ۹۴ مورد توجه ویژه قرار گرفت و اعتبارات خوبی به این امر اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه زمان تحویل نقشه جامع فرهنگی شهر اصفهان تا پایان فروردین ماه ۹۴ تعیین شده، ادامه داد: این طرح قرار بوده است تا پایان سال ۹۳ تمام شود ولی به دلیل تاخیر در انتخاب پژوهشگر تا آخر فروردین تمدید شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: از آنجایی که تدوین نقشه جامع فرهنگی و اولویت بندی مولفه‌های فرهنگی شهر اصفهان می‌تواند در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی بودجه‌ای در حوزه‌های مختلف فرهنگی و همچنین هم‌افزایی موضوعی و ماموریت محوری دستگاه‌های فرهنگی شهر نقش محوری داشته و در بالا بردن بهره وری بودجه های فرهنگی و هدف گذاری صحیح در امر حوزه فرهنگ نقش آفرینی نماید لذا تاکید می گردد که شهرداری بر اساس زمانبندی انجام این طرح پژوهشی و زمان اتمام آن طوری برنامه‌ریزی نماید که در ایام هفته نکوداشت اصفهان شاهد رونمایی از این پروژه مهم پژوهشی یعنی نقشه جامع فرهنگی و اولویت بندی مولفه‌های فرهنگی شهر اصفهان باشیم.

شهرداری تدوین برنامه اصفهان ۱۴۰۰ را در دستور کار قرار دهد

وی در ادامه با اشاره به اینکه امسال سال پایانی برنامه اصفهان ۹۵ است، افزود: در این راستا ضروری است که شهرداری بر اساس آسیب ‌شناسی برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای اصفهان ۱۳۹۵ برنامه اصفهان ۱۴۰۰ را در دستور کار خود قرار دهد.

آذربایجانی ضرورت نگاهی همه جانبه به برنامه‌ریزی شهری و لحاظ نمودن ظرفیت‌ها و برنامه‌های دیگر دستگاه‌ها در توسعه شهر اصفهان و لحاظ نمودن آنها در تدوین برنامه و حرکت به سمت ایجاد هم افزایی حداکثری در برنامه‌ریزی پنج ساله شهر اصفهان برای افق ۱۴۰۰ را نیز امری ضروری دانست و ابراز داشت: با توجه به اینکه شورا در زمان بررسی نهایی و تصویب اصفهان ۱۴۰۰ دارای محدویت زمانی و فرصت کوتاه است پیشنهاد می‌شود کمیته‌های تخصصی مشترک شورا و شهرداری جهت حضور اعضا محترم شورا در این کمیته ها بر اساس تخصص آنها تشکیل شود.

وی ادامه داد: اختصاص کمیسیون تلفیق ویژه جهت بررسی تصویب مراحل و فرآیند تدوین برنامه اصفهان ۱۴۰۰ و همچنین تصویب برنامه زمانبندی اجرای این برنامه امری ضروری است.