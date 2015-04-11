تنها ۷ کمیته تخصصی نخبگان در محمودآباد فعال شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه بعد از ظهر شنبه در جمع نخبگان شهرستان، پژوهش و پژوهش محوری را امری مهم برشمرد و خواستار بهره مندی از دیدگاههای کارشناسی نخبگان علمی و تحصلیکرده و مشارکت آنان در تصمیم گیریها شد.

وی هدف از تشکیل کمیته های نخبگان را مشارکت دهی این قشر در تصمیم گیری ها و مشارکت در امور برشمرد و گفت: تاکنون ۳۰ کمیلیته تخصصی نخبگان برای بهره مندی از ظرفیتهای فکری و نظری آنان تشکیل شده است.

وی همچنین به ظرفیتها و پتانسیل های موجود در شهرستان اشاره و اضافه کرد: تعامل مدیران دانشگاهی با مدیران شهری امری ضرورت است که نیاز به تعامل بیشتر این دو بخش بوده و در حال حاضر مدیران دانشگاه تعاملی با مدیران شهری ندارند.

فرماندار محمودآباد همچنین با بیان اینکه اگر از ظرفیتهای این شهرستان به درستی بهره گیری شود به اعتبارات دولتی نیاز نداریم، گفت: به عنوان نمونه دو مدرسه، بخش دیالیز و آی سی یو بیمارستان شهرستان با حمایت بخش خصوصی در دست ساخت است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت هفته زن، از اجرای ۵۰ برنامه بمناسبت گرامیداشت مقام مادر و هفته زن در شهرستان خبر داد و میزان اهمیت به بانوان و مشارکت آنان در جامعه را از شاخص های توسعه یافتگی برشمرد.

فرماندار محمودآباد از زنان به عنوان راهبران هدایت فکری و اعتقادی جامعه یاد کرد و گفت: زنان ایران در عرصه های مختلف از جمله جنگ تحمیلی دوشادوش مردان در دفاع ازکیان این مرز و بوم نقش آفرینی کردند.

وی همچنین با تاکید بر اشاعه سبک زندگی اسلامی تصریح کرد: ترویج این مقوله مهم نیازمند برنامه ریزی و پژوهش است.