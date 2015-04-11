توجه به مشکلات کشاورزی غرب اصفهان امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین صادقیان ظهر امروز در هشتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه مشکلات کشاورزی در غرب اصفهان اگر بیشتر از شرق نباشد کمتر از آن نیست، اظهار داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که غرب اصفهان را ریه این شهر می‌دانند و این در حالی است که این منطقه طی سال‌های اخیر به دلیل خشکسالی با مشکلات جدی مواجه شده است.

وی بابیان اینکه بیشتر زمین‌های غرب اصفهان کاربری کشاورزی داشته و مالکان آنها علی رغم خشکسالی و کمبود آب توان زراعت را ندارند، ادامه داد: در این راستا ساخت و سازهای غیر مجاز و هجوم مشاغل مزاحم به غرب اصفهان پیامد خشکسالی‌هایی است که اصفهان را تهدید می‌کند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اجرای طرح ایجاد باغ ویلا در غرب اصفهان را ضروری دانست و افزود: شهرداری باید هر چه زودتر نسبت به اجرای این طرح اقدام کند.

وی در ادامه شعار امسال سازمان بهداشت جهانی ایمنی غذا از مزرعه تا سفره است، اظهار کرد: ایمنی غذا یک مسئولیت مشترک بوده و تمام موثران در زنجیره تأمین مواد غذایی از تولیدکنندگان تا توزیع کنندگان باید شرایطی را فراهم کرده تا مردم از سلامت مواد غذایی داخل بشقاب خود اطمینان حاصل کنند.

صادقیان با بیان اینکه بر اساس آمارها در سال بیش از ۲ میلیون نفر در دنیا بر اثر مصرف مواد غذایی ناسالم جان خود را از دست می‌دهند، تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ نوع بیماری در اثر مواد غذایی ناسالم به وجود می‌آید که از یک اسهال ساده تا سرطان پیشرفته را شامل می‌شود.

وی با اظهار تأسف از اینکه در کشور ما ایمنی مواد غذایی در حاشیه امنیت غذایی واقع شده، افزود: وجود متولی‌های مختلف در حوزه نظارت مشکلات متعددی را برای تولید و مصرف کنندگان مواد غذایی به وجود آورده است.

صادقیان در ادامه با تاکید بر اینکه سازمان میادین میوه و تره‌بار و سامان‌دهی مشاغل در حوزه مدیریت شهری شهرداری باید نسبت به چرخه تامین مواد غذایی شهر بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که میدان مرکزی میوه و تره‌بار شهر اصفهان به عنوان یکی از مهمترین مراکز توزیع و عرضه موادغذایی در کشور در تحقق شعار سلامت مواد غذایی توانمندی خود را نشان دهد.