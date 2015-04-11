به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد فردا یکشنبه در چارچوب هفته سی و دوم رقابتهای لیگ برتر در زمین خود میزبان منچسترسیتی است.
لوییس فن خال در خصوص این دیدار اظهار کرد:ویلا در بازی با ما خیلی دفاعی بازی کرد اما من انتظار ندارم سیتی همانگونه دفاع کند که ویلادفاع کرد.
وی افزود: دفاع کردن توپهای بلند خیلی دشوار است اما سیتی به توپهای بلند روی نمیآورد و برای همین است که میگویم نگرانیام از بازی مقابل این تیم کمتر است. من در بازی با ویلا میبایست بازیکنان خود را تهییج میکردم اما در بازی با من سیتی این مشکل را ندارم.
پیروزی در این دیدار باعث خواهد شد منچستریونیاتد از رقیب همشهری خود چهار امتیاز جلو بیفتد.
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