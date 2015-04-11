هاشمی رفسنجانی: سخنان رهبری چارچوب مذاکرات را روشن کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این جلسه، آیتالله هاشمی رفسنجانی با تبریک شروع سال جدید به مردم ایران و اعضای مجمع، با توجه به طلیعه خوب بهار امسال شادابی و نشاط مردم و بارش نزولات آسمانی، ابراز امیدواری کرد سال جدید قرین توفیقات و پیشرفتهای بیشتر برای انقلاب، نظام اسلامی، دولت و مردم ایران باشد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند مذاکرات هستهای در لوزان سوئیس و انتشار بیانیه، سخنان اخیر رهبری معظم انقلاب را در این خصوص روشن کننده چارچوبهای این مذاکرات توصیف کرد و گفت: امیدواریم تیم مذاکره کننده که از کلیات عبور کرده است، در تدوین و تنظیم جزئیات، با مطالعه همه جانبه و حفظ هوشیاری و درایتی که تاکنون داشتهاند، جزئیات را به گونهای تنظیم و تدوین کنند که عزت و حقوق حقه هستهای نظام اسلامی و مردم محقق شود.
وی زمان باقی مانده تا بحث در مورد جزئیات و رسیدن به توافق نهایی را بسیار حساس و مهم خواند و تأکید کرد: شیب خطرناک پس از عبور از گردنه و مشکلات زیادی تا توافق نهایی پیش روست و قطعاً کشورهای متخاصم و دشمنان، بر سر راه مذاکرات و رسیدن به توافق خوب، مینهایی کاشته یا خواهند کاشت و مخالفان در سراسر دنیا، فشارها را مضاعف خواهند کرد.
هاشمی رفسنجانی تأکید کرد: تیم دیپلماسی کشور و هیأت مذاکره کننده، باید دنبال تحقق توافقنامهای عادلانه و براساس حفظ و تقویت مصالح و منافع کشور باشند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحران یمن و تجاوز عربستان سعودی به این کشور و دامن زدن به اختلافات مذهبی میان شیعه و سنی را بسیار خطرناک و مقدمه جنگ و خونریزیهای بیشتر در منطقه ذکر کرد و با ابراز نگرانی شدید از اینکه دشمنان سعی در القاء شیعه هراسی در منطقه بویژه در یمن دارند، گفت: این القاء سوء و تحلیل، کاملاً اشتباه و در راستای اهداف دشمنان اسلام است؛ زیرا مسائل یمن ریشهدار و دارای سوابق طولانی تاریخی است.
وی تجاوز کشور عربستان به یمن با کمک چند کشور عربی را اشتباهی جدّی و استراتژیک از سوی این کشورها ذکر کرد و افزود: شروع جنگ و آثار و عواقب شوم تفرقهانگیزان در سراسر جهان اسلام، بسیار خطرناک خواهد بود.
وی تأکید کرد: یمن تبدیل به باتلاقی خواهد شد که متجاوزان در آن فرو خواهند رفت.
هاشمی رفسنجانی ترکیب جمعیتی و اعتقادی یمن را مجموعهای از مردم سختکوش، مقاوم، قانع و جدّی توصیف کرد که برای دفاع از تمامیت ارضی کشورشان، اعتقادات و حیثیت دینی و ملی خود، یکپارچه و متحد، تا پای جان خواهند جنگید.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: متأسفانه مسؤولان تازه کار عربستان دچار اشتباه فاحش محاسباتی و تحلیل سیاسی و نظامی در مورد شرایط یمن شدهاند و بدون مطالعه و در نظر گرفتن عواقب شوم شروع آتش جنگ در منطقه با ائتلافی شکننده و ناقص وارد جنگی ویرانگر شدهاند، لذا انتظار میرود تا دیر نشده، عقلای این کشورها هر چه سریعتر مانع ادامه آتش افروزهای تازه کارها شوند و تجاوز به یمن و جنگ را متوقف کنند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به اهمیت راهبردی و استراتژیک منطقه بابالمندب، دریای سرخ و خلیج عدن برای صلح و آرامش منطقه گفت: از سازمانهای بینالمللی و کشورهای بیطرف و عقلای منطقهای و بینالمللی انتظار میرود با دخالت خود کمک کنند که آتش جنگ در یمن و این مناطق استراتژیک با راهحلهای سیاسی و مذاکره، خاموش گردد.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به سهم خود آماده همه گونه همکاری با مجامع جهانی و منطقهای برای کمک به پایان دادن به مناقشه در یمن و کل منطقه است.
هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود، با محکوم کردن شدید فاجعه پیش آمده برای دو نوجوان ایرانی در جدّه، این عمل را رسوایی جدّی برای نظام عربستان و دستگاه امنیتی این کشور ذکر کرد و گفت: با توجه به برخی سوءعملکردهای گذشته مقامات فرودگاهی عربستان با روحانیون کاروانهای زائرین، متأسفانه این اقدامات زشت به صورت زنجیرهای در حال تکرار است که باید در مورد آن تصمیمگیری قانونی و جدّی انجام شود.
همچنین در این جلسه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، درگذشت والده محترمه رییس جمهور و همسر آیتالله جنتی را به آنان تسلیت گفت و تقاضای قرائت فاتحه برای درگذشتگان کرد.
در این جلسه که علاوه بر رؤسای قوای مجریه و مقننه و اکثریت اعضا، وزاری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از مجلس شورای اسلامی و معاون برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و مدیران و کارشناسان مربوطه از دستگاههای ذیربط نیز حضور داشتند، ادامه تدوین سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هفده بند از این سیاستها درخصوص مسائل اقتصادی و انرژی به تصویب رسید.
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