آسفالت راه دسترسی روستاهای بالای ۵۰ خانوار اردبیل تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری بعد از ظهر شنبه در تشریح اهم برنامه های راه و شهرسازی در سال جاری گفت: به منظور تسهیل در رفت و آمد روستاییان آسفالت راه های روستایی به طور قوی پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه اجرای ۳۰۰ کیلومتر آسفالت در سال جاری برنامه ریزی شده است، افزود: در پروژه های آسفالت ریزی توجه ویژه به مناطق روستایی و کم برخوردار است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان یادآور شد: سال گذشته ۷۰ کیلومتر راه روستایی احداث شد و‌ آسفالت ریزی ۹۰ کیلومتر از راه ها نیز به اتمام رسید.

به گفته حیدری اولویت در سال جاری تکمیل و آسفالت ریزی راه های روستایی بالای ۵۰ خانوار است.

وی از دیگر پروژه های در دست اجرا را تکمیل مسکن مهر عنوان و اضافه کرد: از سهمیه مسکن مهر استان اردبیل تاکنون ۴۸ هزار و ۲۰۰ واحد تحویل شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل با تاکید به تمرکز این نهاد اجرایی در تکمیل پروژه مسکن مهر در سال جاری، ادامه داد: امسال پنج هزار و ۸۰۰ واحد مانده نیز تکمیل و تحویل می شود.

حیدری مهمترین برنامه های توسعه ای شهری را مطالعات طرح جامع خواند و گفت: در نظر داریم مطالعات طرح جامع تمامی شهرها در سال جاری به اتمام برسد.

وی با تاکید به آغاز به کار مطالعات طرح جامع در اغلب شهرهای استان اضافه کرد: در سال جاری طرح جامع تمامی شهرها به صورت کامل تکمیل می شود.