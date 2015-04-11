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۲۲ فروردین ۱۳۹۴، ۱۸:۱۰

در سال جاری؛

آسفالت راه دسترسی روستاهای بالای ۵۰ خانوار اردبیل تکمیل می شود

آسفالت راه دسترسی روستاهای بالای ۵۰ خانوار اردبیل تکمیل می شود

اردبیل - مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل از تکمیل آسفالت روستاهای بالای ۵۰ خانوار استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری بعد از ظهر شنبه در تشریح اهم برنامه های راه و شهرسازی در سال جاری گفت: به منظور تسهیل در رفت و آمد روستاییان آسفالت راه های روستایی به طور قوی پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه اجرای ۳۰۰ کیلومتر آسفالت در سال جاری برنامه ریزی شده است، افزود: در پروژه های آسفالت ریزی توجه ویژه به مناطق روستایی و کم برخوردار است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان یادآور شد: سال گذشته ۷۰ کیلومتر راه روستایی احداث شد و‌ آسفالت ریزی ۹۰ کیلومتر از راه ها نیز به اتمام رسید.

به گفته حیدری اولویت در سال جاری تکمیل و آسفالت ریزی راه های روستایی بالای ۵۰ خانوار است.

وی از دیگر پروژه های در دست اجرا را تکمیل مسکن مهر عنوان و اضافه کرد: از سهمیه مسکن مهر استان اردبیل تاکنون  ۴۸ هزار و ۲۰۰ واحد تحویل شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل با تاکید به تمرکز این نهاد اجرایی در تکمیل پروژه مسکن مهر در سال جاری، ادامه داد: امسال پنج هزار و ۸۰۰ واحد مانده نیز تکمیل و تحویل می شود.

حیدری مهمترین برنامه های توسعه ای شهری را مطالعات طرح جامع خواند و گفت: در نظر داریم مطالعات طرح جامع تمامی شهرها در سال جاری به اتمام برسد.

وی با تاکید به آغاز به کار مطالعات طرح جامع در اغلب شهرهای استان اضافه کرد: در سال جاری طرح جامع تمامی شهرها به صورت کامل تکمیل می شود.

کد مطلب 2531022
محمد میرزایی ناطق

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