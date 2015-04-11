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۲۲ فروردین ۱۳۹۴، ۱۸:۱۹

حسین توکلی سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری شد

حسین توکلی سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری شد

حسین توکلی، به عنوان سرمربی جدید تیم ملی وزنه برداری ایران معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، توکلی که در حال حاضر مسئولیت هدایت تیم وزنه‌برداری جوانان ایران را عهده‌دار است، با حفظ سمت از امروز به عنوان سرمربی تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان برگزیده شد. این تصمیم در پایان نشست سه ساعته حسین توکلی و سید حسن طباطبایی، سرپرست فدراسیون وزنه برداری اتخاذ شد.

حسین توکلی در اولین اقدام فردا (یکشنبه 23 فروردین) فهرست نفرات تیم ملی وزنه‌برداری ایران را برای حضور در نخستین مرحله اردوهای تیم ملی در سال جدید اعلام خواهد کرد.

پیش این بهمن زارع، هدایت تیم ملی وزنه برداری را برعهده داشت که این همکاری به درخواست زارع و به دلیل برخی مشکلات شخصی به اتمام رسید.

کد مطلب 2531039

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