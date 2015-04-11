لشکر غایبان سپاهان مقابل تراکتورسازی/ احتمال حضور نویدکیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان در بازی فردای خود مقابل تراکتورسازی تبریز، سه بازیکن اصلی خود را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد.

رحمان احمدی، دروازه‌بان تیم فوتبال سپاهان اصفهان که در بازی هفته گذشته این تیم مقابل صبای قم از مسابقه اخراج شد، به دلیل محرومیت نمی‌تواند در بازی فردای تیم اصفهانی به میدان برود.

همچنین سعید قائدی‌فر و محمدرضا خلعتبری، دو بازیکن دیگر سپاهان که با دریافت کارت زرد در بازی صبا سه اخطاره شدند، فردا در این بازی به میدان نمی‌روند.

در این دیدار همچنین هادی عقیلی، مدافع تیم اصفهانی به دلیل مصدومیت به میدان نمی‌رود اما شرایط حضور احسان حاج‌صفی در دیدار مقابل تراکتورسازی هنوش مشخص نیست.

رسول خوروش، سرپرست سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت حضور حاج‌صفی در بازی فردا گفت: شرایط حاج‌صفی هنوز مشخص نیست اما تلاش می‌کنیم که این بازیکن را به دیدار فردا برسانیم.

وی افزود: تلاش پزشکان سپاهان برای بهبود وضعیت حاج‌صفی بوده اما هنوز مشخص نیست که او قطعا می‌تواند برای تیم ما به میدان برود یا خیر.

به گزارش مهر، حسین فرکی، سرمربی سپاهان اما امروز خبر از حضور احتمالی محرم نویدکیا، کاپیتان محروم سپاهان در بازی فردای این تیم مقابل تراکتورسازی داد و با توجه به بهبود وضعیت نویدکیا، این بازیکن می‌تواند پس از نزدیک به 25 هفته برای تیم اصفهانی در این مسابقه به میدان برود.

دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و تراکتورسازی تبریز عصر فردا در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.