جشنواره فیلم «سماء» کلید خورد/ تجلیل از رسول ملاقلی پور

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گشایش نخستین جشنواره فیلم کوتاه «سماء» با موضوع سبک زندگی اسلامی و ایرانی به دبیری مجتبی امینی همزمان با سالگرد شهادت مرتضی آوینی عصر امروز ۲۲ فروردین ماه، همراه با برگزاری گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد رسول ملاقلی پور با حضور خانواده این فیلمساز و جمعی از دوستان نزدیک این فیلمساز فقید در سینما فلسطین برگزار شد.

در ابتدای این مراسم سخنان مقام معظم رهبری و دیدگاه ایشان نسبت به اندیشه های شهید آوینی برای حاضران در سالن نمایش داده شد و پخش نماهنگ نخستین جشنواره فیلم کوتاه «سماء» با موضوع سبک زندگی ایرانی و اسلامی آغازگر آیین گشایش این جشنواره سینمایی بود.

استاد کریم خانی مداح اهل بیت در مدح امام رضا (ع) مدح معروف «در حرمت» را خواند و پس از آن به مناسبت میلاد حضرت فاطمه (س) و روز زن مدحی را در وصف بانوی دو عالم اجرا کردند.

رونمایی از کتاب «عفاف و حجاب از دیدگاه نوروبیولوژی» از دیگر بخش های این مراسم بود. در ابتدای این مراسم پس از معرفی بخش های مختلف این کتاب، اکبر صحرایی سرپرست تیم نویسندگان این کتاب درباره توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: کتاب «عفاف و حجاب از دیدگاه نوروبیولوژی» حاصل دغدغه فردی هر یک از نویسندگان در حوزه حجاب است و در نهایت علمی بودن و انسانی بودن مقوله حجاب را بیان می کند.

وی ادامه داد: این کتاب حاصل یک کار جمعی است که زحمت انتشار آن به دوش موسسه فرهنگی و هنری آوینی بوده است و معتقدم عدم مطالعه این کتاب از جهت علمی تفکر یک انسان آزاده درباره مقوله پوشش را ناقص خواهد گذاشت.

در ادامه این جلسه مسعود فراستی و اکبر نبوی اندیشه های شهید آوینی در حوزه نقد را در قالب همایش «تصویر قلم» ارائه کردند و دیدگاه های شهید مرتضی آوینی درباره سینما و گذر این فیلمساز از تفکرات روشنفکری در این عرصه مورد بررسی قرار گرفت.

آیین گشایش نخستین جشنواره فیلم کوتاه «سماء» با صحبت های مجتبی امینی دبیر جشنواره ادامه پیدا کرد.

امینی در صحبت های خود گزارشی از روند برگزاری نخستین جشنواره فیلم کوتاه «سما» ارائه کرد.

برگزاری گرامیداشت یاد و خاطر رسول ملاقلی پور فیلمساز در عرصه دفاع مقدس از دیگر بخش های آیین گشایش نخستین جشنواره فیلم کوتاه «سماء» بود.

در این بخش از برنامه نماهنگی که یادآور تلاش رسول ملاقلی پور در عرصه سینمای دفاع مقدس بود به کارگردانی علی ملاقلی پور پخش شد. در این نماهنگ بخشی از تصاویر آثار رسول ملاقلی پور از جمله «میم مثل مادر»، «قارچ سمی»، «هیوا» «سفر به چزابه» و ...پخش شد.

در این بخش از برنامه اکبر نبوی، جمشید هاشم پور، مرتضی سرهنگی، همسر زنده یاد رسول ملاقلی پور و فرزندش علی ملاقلی پور روی صحنه آمدند و درباره این فیلمساز صحبت کردند.

جمشید هاشم پور در ابتدای این بخش از مراسم گفت: در چندین پروژه سینمایی همراه رسول ملاقلی پور بودم. زنده یاد رسول ملاقلی پور شخصیت پیچیده و خاص خودش را داشت و من یکی از بازیگرانی بودم که افتخار همکاری با این فیلمساز را داشتم.

مرتضی سرهنگی نیز با اشاره به این مطلب که ملاقلی پور او را به سینما آورد، گفت: من در دنیای سینما غریبه هستم و می خواهم بگویم که خیلی سپاسگزارم که مرا در در جمع خودتان پذیرفتید و حال اینکه اگر رسول نبود من به دنیای سینما نمی آمدم.

اکبر نبوی منتقد سینما نیز گفت: فاصله دیدار چهره به چهره من با رسول ملاقلی پور تا شکل گیری دوستی عمیق بین ما ۹ ماه طول کشید یعنی من پاییز ۷۴ با رسول آشنا شدم و تابستان ۷۵ دوستی عمیق ما شکل گرفت.

وی ادامه داد: رسول ملاقلی پور مدام در حال جوشش هنری بود و با هنر و سینما زندگی می کرد و گرفتار «شدن» دائمی بود.

علی ملاقلی پور در پایان این بخش از مراسم گفت: جمشید هاشم پور، اکبر نبوی و مرتضی سرهنگی از بهترین دوستان پدر من بودند و پدرم همیشه درباره جمشید هاشم پور می گفت خوش به حال کارگردانی که با هاشم پور کار می کند و درباره نبوی می گفت از زاویه درستی به مقوله نقد فیلم نگاه می کند. او همچنین معتقد بود که مرتضی سرهنگی پر از اطلاعات جنگ است که می تواند به ادبیات دفاع مقدس کمک های شایسته ای کند.

در پایان این مراسم تندیس جشنواره فیلم «سماء» رونمایی شد و پس از آن فیلم سینمایی «روباه» از ساخته های بهروز افخمی برای حاضران در سالن شمار ۱ سینما فلسطین نمایش داده شد.