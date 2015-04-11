عده ای به جای دغدغه های صنفی دنبال پیگیری کارت های هدیه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما عصر امروز ۲۲ فروردین ماه در دیدار نوروزی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر کار که در خانه سینما برگزار شد، گفت: امروز یک اتفاق کوچک افتاد؛ اتفاقی که افرادی مانند من با آن زیاد مواجه می شوند. دو نفر از همکاران ما در صنف لابراتوار به خانه سینما آمده بودند تا بخشی از کارهای خود را انجام دهند پس از سلام و احوالپرسی به من گفتند آیا ما را در نظر دارید و می بینید یا نه؟ این جمله باعث می شود که افرادی مثل من که مسئولیتی صنفی دارند به فکر بیفتند.

این سینماگر ادامه داد: بخش خصوصی در سینمای ما تعریف مشخصی ندارد البته من به تهیه کنندگان جسارت نمی کنم. بعد از تغییراتی که در حوزه تجهیزات و امکانات صورت گرفت و این تغییرات به سرعت وارد سینما شد یک سری از همکاران ما در بخش های مختلف از جمله لابراتوارها بیکار شدند این در حالی است که لابراتوارها باید به روز می شدند که این مساله نیاز به سرمایه دارد و برای به روز رسانی نیازمند همکاری دولت برای ایجاد زیرساخت ها هستیم البته در این زمینه گاهی می گویند نهاد صنفی و گاه می گویند دولت مسئولیت دارد و همیشه چنین مشکلی وجود داشته که نسبت بین مسئولیت و تکلیف مشخص نیست. ما در این زمینه با سوالات زیادی در نهادهای صنفی مواجه هستیم البته برخی از افراد هم هستند که بدنبال سئوالات دیگری هستند مانند اینکه کارت های عید نوروز کجا رفت و به چه کسانی داده شد. سوال های روزمره که نیاز به فکر ندارد و البته بعد سیاسی دارد.

وی با اشاره به اینکه این سئوال وجود دارد که مسئولیت به روز رسانی برعهده چه کسی است؟ بیان کرد: همکاران ما که به عنوان هنرمند جامعه را رصد می کنند به خوبی می بینند که یک جوان چطور در جامعه ما تبدیل به یک میلیاردر می شود. من خوب می دانم که این جامعه با هنرمندان چه می کند. چندی پیش یکی از دوستان خود را که از روسای اصناف بود به خاک سپردیم و در همان زمان تازه فهمیدیم که او در چه وضعیتی زندگی می کرد.

مدیرعامل خانه سینما با اشاره به اینکه قطعه هنرمندان پر شده است، بیان کرد: برای خاکسپاری این دوست عزیز با مشکل مواجه شدیم چرا که قطعه هنرمندان دیگر جا ندارد و باید با صحبت با خانواده هنرمندان درگذشته سعی کنیم تا این قبرها را چند طبقه کنیم که البته در این زمینه نهادهای مختلفی می توانند مسئول باشند اما مهم این است که مسئولیت این امر را چه کسی بر عهد می گیرد.

عسگرپور گفت: مدتی پیش آماری ارائه دادیم که نشان می داد درصد قابل توجهی از کسانی که در فعالیت های سینمایی حضور دارند عضو صنوف سینمایی نیستند. بعد از انتشار این خبر برخی از دوستان اعلام کردند که با توجه به این آمار تنها ۳۰ درصد از اهالی سینما عضو خانه سینما هستند اما هدف ما از ارائه آمار مربوطه این بود که افرادی که در سینما فعالیت می کنند اکثرا یک بار بیشتر کار نمی کنند. به عنوان مثال یک کارگردان یا تهیه کننده، پسرخاله خود را ه عنوان عکاس وارد پروژه می کند و بعد از آن، آن عکاس دیگر کار نمی کند.

مدیرعامل خانه سینما تصریح کرد: از این مثال ها در صنوف مختلف بسیار زیاد است. ما در چنین وضعیتی فیلم می سازیم و در چنین شرایطی تلاش می کنیم که خوشبین باشیم با این حال متاسفانه بودجه فرهنگ و هنر در کشور در حال کاهش هست و این به ضرر فرهنگ و هنر است. به عنوان مثال وضعیت تلویزیون هم بهتر از سینما نیست. البته تلویزیون مجبور است که برای پر کردن این همه شبکه که تاسیس کرده آثاری را تولید کند اما بی شک با این وضعیت بودجه، بیکاری بسیار زیاد است.

عسگرپور گفت: ما تمام تلاش خود را می کنیم تا به عنوان یک نهاد صنفی با دولت همکاری داشته باشیم تا یک نسبت مشخص بین تکالیف و مسئولیت میان دولت و نهاد صنفی بوجود آید مانند اینکه تاسیس بیمه بیکاری بر عهده چه کسی است.

وی توضیح داد: دولتمردان عزیز اگر می خواهید به ما کمک کنید مسئولیت های ما را در حوزه صنفی به ما تفهیم کنید تا ما بتوانیم بدنبال این مسئولیت ها باشیم و کار خود را به نحو احسنت انجام دهیم. زمانی که تکلیف و مسئولیت های خود را بدانیم دیگر بدنبال یک مدیر برای بحران نیستیم بلکه مدیری را انتخاب می کنیم که این بحران ها را حل کند. تا زمانی که مسئولیت ها روشن نشود همه می توانیم از زیر بار مسئولیت های خود خارج شویم. امسال که سال همزبانی و همدلی دولت و مردم است امیدواریم اتفاق خوبی در حوزه سینما رخ دهد و ما با مدیران دولتی به تفاهم برسیم.

عسگرپور افزود: بیش از هر چیز از دکتر ربیعی وزیر کار تشکر می کنم که در یک سال و نیم اخیر شخصا به ما کمک کرد تا به سمتی برویم که صنوف سینمایی در وزارت کار ثبت شوند.

وی ادامه داد: خانه سینما و فعالیت های آن همیشه قانونی بود و خوشبختانه بحث غیر قانونی بودن خانه سینما برای همیشه منتفی شد هر چند هنوز برخی از دوستان می خواهند راجع به این مساله صحبت کنند. نگاه آقای ربیعی به موضوع فعالیت های اصناف در خانه سینما یک نگاه جدی است و این مسیر طبق مقررات موجود در وزارت رفاه و کار انجام می شود و صنوف به نوبت در وزارت رفاه و کار ثبت می شوند.

مدیرعامل خانه سینما در پایان بیان کرد: خوشبختانه عدو سبب خیر شد و خلاء قانونی در حوزه نهادهای صنفی مشخص شد. دشمنان ما کاری کردند که ما متوجه شویم چه خلائی در حوزه اصناف سینمایی وجود دارد و در پی حل آن باشیم. خوشبختانه در این راه ما تجربیات بسیاری کسب کرده ایم و برای حل مشکلات خانه سینما تلاش می کنیم. ایوبی رییس سازمان سینمایی در این راه به ما کمک می کند اما اگر افرادی مثل گذشته جای او را بگیرند ممکن است به گذشته بازگردیم.

ابراهیم مختاری رییس هیات مدیره خانه سینما در این مراسم بعد از نام بردن اسامی تشکل های عضو خانه سینما گفت: ما در دوره جدید مسایل مختلفی از جمله امنیت سرمایه گذاری، امنیت شغلی، امنیت اثر، حق مولف، امنیت نمایش، بیمه سینماگران، بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی را مورد بررسی قرار داده و تلاش می کنیم مشکلاتی از این دست را برطرف کنیم.

وی بیان کرد: میزان حق بیمه، کمک هزینه بیکاری، سیاه نمایی چیست، تعدد مراکز تصمیم گیری اکران از دیگر مسایلی است که باید مورد بررسی قرار گیرد و امیدوارم با مشارکت اصناف هر کدام از این مسایل پیگیری شود. همینجا اعلام می کنم هیات مدیره خانه سینما آماده همکاری و تعامل برای حل این مشکلات است.