به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، فتح‌الله حقیقی در نشست کمیسیون کارگری استان بوشهر با اشاره به شعار امسال توسط رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال "دولت و ملت، همدلی و همزبانی" نامگذاری شده و همه اعم از مردم و مسئولان باید در راستای تحقق منویات معظم له و تلاش برای عملی کردن شعار سال اهتمام ورزیم.

وی بر لزوم حمایت از قشر کارگر در جامعه تاکید کرد و افزود: رعایت حقوق کارگران در نظام اسلامی اهمیت زیادی دارد و باید به گونه‌ای رفتار کنیم که وضعیت معیشتی کارگران بهبود یابد و شاهد رضایتمندی این قشر باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با بیان اینکه امسال با جدیت بیشتری مسائل و مشکلات کارگران استان را پیگیری خواهیم کرد، گفت: امسال در راستای بهبود وضعیت این قشر زحمتکش، اتاق فکر کارگری استان را فعال خواهیم کرد.

حقیقی با اشاره به اینکه رئیس جمهور محترم در مراسم افتتاح فاز ۱۲ پارس جنوبی بر لزوم اشتغال نیروهای بومی استان بوشهر در پارس‌جنوبی تاکید کردند، تصریح کرد: در بخش‌های تخصصی و کارگری فازهای پارس جنوبی اولویت جذب و استخدام نیرو با جوانان بومی استان بوشهر است.

وی عنوان کرد: همچنین در کنار رفع مشکلات کارگری باید برای توسعه و تقویت ناوگان حمل و نقل کارگران مستقر در پارس جنوبی چاره‌ای اندیشیده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر اظهار کرد: پارس جنوبی در راستای رفع مشکلات فعلی کارگران امسال یک نقشه راه دقیق تدوین کند و به زودی کمیسیون کارگری و شورای تامین استان بوشهر را در شهرستان عسلویه تشکیل می‌دهیم.