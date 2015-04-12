القای حاکمیت دوگانه به ضرر همه جریان های سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبادتی شامگاه شنبه در جلسه هم اندیشی فعالان سیاسی مطبوعات، به القای حاکمیت دوگانه در سطح کشور توسط برخی از افراد اشاره کرد و افزود: افراد متوجه باشند که این گونه صحبت کردن به نفع هیچکس نیست.

وی به نقش مردم در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در ایران هیچ قدرتی نیست که ارتباطی با رای مردم نداشته باشد چنانکه رهبری هم با رای مردم البته به صورت غیر مستقیم انتخاب می‌شوند.

دبیر جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی استان زنجان به برگزاری انتخابات اشاره کرد و گفت: همه انتخابات‌ها در ایران بعد از انقلاب به خوبی برگزار شده است و همه انتخابات ها در ایران چرخش قدرت داشته است پس مطلوب است.

عبادتی بر لزوم جدا کردن همه امور استان از سیاست تاکید کرد و گفت: نباید همه امور از جمله آموزش و پرورش، ورزش و سایر امور به سیاست گره زده شود.

وی افزود: متاسفانه ضعیف بودن پیگیری های صنفی از مهمترین مشکلات زنجان است و هر کس در استان به دنبال یک صنفی است باید ابتدا در مورد جریان‌های سیاسی اعلام نظر کند.

دبیر جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی استان زنجان با بیان اینکه با روی کارآمدن دولت جدید حتی تا ابدارچی ها یک اداره نیز جابجا می شوند تصریح کرد: خوشبختانه در استان زنجان با تغییر دولت آبدارچی سازمانها تغییر نکرده است.

عبادتی با اشاره به مطرح شدن پول‌های کثیف در انتخابات گفت: این پول‌ها در زنجان نیز وجود دارد.