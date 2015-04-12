داعش فرزند نامشروع اسرائیل برای ایجاد دیکتاتوری جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مانوئل گالیانا شامگاه شنبه در همایشی با عنوان «داعش مولود نامشروع اسرائیل» که در مرکز مشاوره و پژوهش آستان قدس رضوی مشهد برگزار شد اظهار کرد: موضوع داعش دیگر محدودیت جغرافیائی ندارد و نفوذ داعش در شمال آفریقا به تهدیدی جدی علیه اروپا تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه شکل گیری داعش به زمان جنگ افغانستان باز می گردد و این گروه تروریستی و منشعب از القاعده با کمک و آموزش و حمایت های مالی اسرائیل و آمریکا برای مقابله با شوروی سابق ایجاد شد افزود: در حال حاضر استکبار جهانی از این ابزار برای ضربه زدن به مسلمانان و بهانه ای برای حضور در خاور میانه استفاده می کند.

وی با بیان اینکه کشورهای عربستان سعودی و قطر نیزکمک های مالی زیادی از داعش و فعالیت های آنها به عمل می آورند ادامه داد: فرقه وهابیت بر مبنای یک ایدئولوژی دروغین و با هدف تخریب اسلام از درون تشکیل شده است.

نویسنده کتاب نظم نوین جهانی گفت: نفوذ داعش در شمال آفریقا شرایط را به سمت یک درگیری گسترده پیش خواهد برد و با دسیسه و توطئه اسرائیل احتمال دارد پای اروپا به خاورمیانه باز شود.

پژوهشگر اسپانیایی در رابطه با احتمال بروز جنگ جهانی سوم که از دهه ۱۹۸۰ و توسط یک ماسون به نام آلبرت پایک مطرح شده است، گفت: اگرچه سقوط اقتصاد به عنوان یک معضل جهانی دامنگیر خواهد بود اما احتمال بروز جنگ جهانی سوم وجود ندارد چرا که با کوچکترین حرکتی میلیون ها نفر کشته خواهند شد.

مسئله هسته ای ایران بزرگنمایی شده است

گالیانا در ادامه به جنگ تحمیلی ۸ ساله عراق علیه ایران اشاره کرد و گفت: امام خمینی (ره) در این جنگ اجازه استفاده از سلاح شیمیائی رابا وجود استفاده دشمن از آن توسط ایران ندادند و امروز نیز شاهد هستیم که رهبر ایران استفاده از سلاح هسته ای را غیر مجاز می دانند و لذا تمامی این تاکیدات و اسناد خود گواه صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران است.

وی گفت: با این وجود مسئله هسته ای ایران توسط اسرائیل و با هدف به گوشه راندن فعالیت های ایران بیش از حد بزرگ نمایی شده است.

پژوهشگر و اندیشمند اسپانیائی گفت: کشورهای فرانسه و ایالات متحده آمریکا در جریان مذاکرات صادق نیستند و من با رهبر انقلاب اسلامی موافق هستم و اعتقاد دارم با توجه به ماهیت این کشورها بعید به نظر می رسد که با انجام توافق بلا فاصله تحریم ها را لغو سازند.

داعش محصول غرب برای آشوب در خاور میانه است

یک استاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این رابطه اظهار کرد: پس از جنبش بهار عربی و از بین رفتن رژیم های دیکتاتوری، رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار گرفت و لذا ایجاد داعش بهترین وسیله برای مخدوش کردن حرکت های اسلامی بود.

دکتر محمد علی تقوی شامگاه شنبه درهمایش «داعش مولود نامشروع اسرائیل» بیان کرد: ایجاد داعش نقش مهمی در کاستن فشار از روی اسرائیل داشت و صهیونیسم ها با ایجاد داعش برای مخدوش کردن حرکت های اسلامی در خاورمیانه و ایجاد آشوب در خاور میانه بهره بردند.

وی در رابطه با چگونگی شکل گیری داعش گفت: در ۲۰ خرداد سال گذشته زمانی که نیروهای نظامی اهل سنت موصل را به تصرف خود در آوردند و بعد از آن به تکریت رسیدند نام داعش بر سر زبان ها افتاد.

وی ادامه داد پس از آن داعش تیتر خبری روزنامه ها شد و این گروه با کارهای تبلیغاتی که انجام داد سعی کرد خود را مطرح سازد از جمله قتل عام اسرا در مقابل دوربین تلویزیون، آتش زدن خلبان اردنی که همه اینها با تکنیک ارعاب، داعش را به خبر ساز ترین گروه دنیا تبدیل کرد.

این استاد دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه بیان کرد: پس از این وقایع سوال مطرح شد که چه عواملی منجر به ایجاد این گروه شدند و در مقابل چندین پاسخ ارائه گردیده است.

تقوی گفت: آسان ترین پاسخ این بود که داعش یک حرکت دینی است و از متن جامعه اهل سنت بر آمده است و اقداماتی که این گروه علیه غیر سنی ها و شیعه ها و ایزدی ها انجام می داد و همچنین اتکاء داعش به متون مقدس دینی این ادعا را تایید می کرد.

وی افزود: این پاسخ مورد اقبال غرب نیز بود که بگویند داعش نماینده اسلام است و از این طریق اسلام هراسی ایجاد کنند و بگویند اسلام همین است و چیزی غیر از خشونت نیست.

داعش در راستای حفظ دیکتاتوری رژیم صهیونیستی

تقوی ادامه داد: پاسخ دوم این بود که بعد از جنبش بهار عربی و از بین رفتن رژیم های دیکتاتوری رژیم صهیونیستی تحت فشار بود و این حرکت را انجام دادند برای مخدوش کردن حرکت های اسلامی در خاورمیانه که از این دیدگاه داعش محصول غرب است برای ایجاد آشوب در خاور میانه.

استاد دانشگاه فردوسی در ادامه گفت: پاسخ سوم ریشه داعش را نه در دین و نه محصول توطئه صرف اسرائیل و غرب بلکه محصول مجموعه ای از عوامل پیچیده می داند از جمله نا امید شدن جوانان اهل سنت از اقدامات مسالمت آمیز در جهت از بین بردن حکومت های استبدادی و کشیده شدن آنان به سمت رادیکالیزم که آمار ها نیز حکایت از این دارد که ماهانه هزاران نفر به داعش می پیوندند.

وی گفت: اگرچه نفع برنده اصلی ایجاد این گروه اسرائیل است و مسلمانان در خاور میانه به جای اینکه متوجه اسرائیل باشند یکدیگر را به قتل می رسانند اما تحلیلی غیر علمی است اگر تمام علت شکل گیری داعش را اسرائیل و آمریکا بدانیم.

گفتنی است مانوئل گالیانا از اندیشمندان و نویسندگان اسپانیایی با گرایش‌های ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی در سال ۱۹۵۱ در سان خاویر در ایالت مورسیای اسپانیا متولد شد.

وی نویسنده چندین کتاب مقاله سیاسی و اطلاع رسانی است که از میان آنها می‌توان به نخستین مجموعه مقالاتش با عنوان «بحران جهانی، پایان یک عصر» اشاره کرد.

این اثر در سال ۲۰۰۷ نوشته و یکسال بعد منتشر شد و دیگر اثر او با عنوان «بحران جهانی ۲ » در حقیقت ادامه‌ای بر کتاب نخست اوست.

نظم نوین جهانی، توطئه پنهان فراماسونری و صهیونیسم برای ایجاد دیکتاتوری جهانی عنوان کتاب دیگری از این نویسنده را تشکیل می‌دهد.

در این کتاب نویسنده به جنبه‌هایی از بحران جهانی در تمامی زمینه‌های فعالیت‌های انسانی می‌پردازد.

گالیانا در پاراگرافی از این کتاب می نوسید: «مهمترین چیز دستیابی به ایده‌ای کلی است، همانی که رسانه‌ها اجازه‌اش را نمی‌دهند؛ چرا که اطلاعات به دست آمده از واقعیت را به بخش‌های مختلف تقسیم می‌کنند به گونه‌ای که مردم را مطلع می‌سازند اما به آنها اجازه درک نمی‌دهند».

این کتاب به مخاطبان نشان می‌دهد چطور نظم نوین جهانی در راستای تحقق اهداف خود بدون توقف به پیش می‌رود در حالیکه جامعه پیش رویش به نظر می‌رسد متوجه خطری که در کمینش نشسته نیست.