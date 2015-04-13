کاردار معاون دانشجویی دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اعطای وام ازدواج گفت: وام ازواج ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که به مبلغ ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت. در سال ۱۳۹۳ ، ۶ هزار نفر وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی دریافت کردند.

وی افزود: دانشگاه آزاد ۵۰ درصد شهریه دانشجویان را از طریق وام کوتاه مدت پرداخت می کند و وام میان مدت هم برای دانشجویان در نظر گرفته ایم که دانشجو می تواند تا پایان فارغ التحصیلی این وام را بازپرداخت کند و وام بلند مدت هم داریم که البته محدود است و ۳ سال بعد از فارغ التحصیلی بازپرداخت می شود.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد با اشاره به میزان پرداخت وام در سال ۱۳۹۳ گفت: در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۲۴۰ میلیارد تومان از محل منابع دانشگاه آزاد پرداخت شد و حدود ۸۰ میلیارد تومان هم از محل منابع وزارت علوم پرداخت شد و این جدا از قسط بندی هست که واحد های دانشگاه آزاد انجام می دهند که بگونه ای وام محسوب می شود.

کاردار در پاسخ به این سوال که آیا منابع کافی برای پرداخت وام ازدواج هست، گفت: برآورد ما تقاضای ۲۰ هزار نفری برای وام ازدواج در سال ۹۴ است که پیش بینی می کنیم این مبلغ برای پرداخت وام ازدواج به این افراد کافی است.

وی افزود: در جلسه هیئت امنای مرکزی در اسفند ۱۳۹۳ که بودجه دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت مصوب شد تا ۲ درصد درآمد از شهریه ها برای صندوق رفاه اختصاص پیدا کند.