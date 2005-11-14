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۲۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۲۳

جانشين فرمانده نيروي انتظامي در گفتگو با "مهر" خبر داد :

180 كيلومتر از مرزهاي ايران براي كنترل قاچاق مواد مخدر ، فاقد جاده اند

180 كيلومتر از مرزهاي ايران براي كنترل قاچاق مواد مخدر ، فاقد جاده اند

جانشين فرمانده نيروي انتظامي كشور اعلام كرد: 180 كيلومتر از مرزهاي داخلي ايران براي ورود و خروج مواد مخدر و قاچاق ، فاقد جاده هستند.

سردار علي عبدالهي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" ، در مورد كنترل و انسداد مرزها در كنترل مواد مخدرگفت : طي 6 سال گذشته بالغ بر 550 كيلومتر از مرزهاي كشور بدون جاده بودند و اين رقم در حال حاضر به 180كيلومتر مرز بدون جاده در جهت هاي مختلف رسيده است .

وي خاطر نشان ساخت : كشور 9هزار كيلومترمرز داخلي دارد كه شامل 6هزار كيلومتر خشكي و 3 هزار كيلومتر مرز آبي است .

به گفته عبدالهي در جنوب شرقي استان سيستان و بلوچستان حدود 180 كيلومتر مرز و در زابل حدود 200 كيلومتر ديوارهاي سنگين بتوني و سيم هاي خاردار ستوني وجود دارد و تقويت پاسگاهها و تجهيز دوربين در شب در مرز زابل ، ايجاد سيستم هاي الكترونيكي و اداري نيز از جمله تدابير اتخاذ شده در زمينه جلو گيري از واردات و صادرات مواد مخدر در كشور است .

وي  افزود: ايران با 15كشور همسايه است و با در نظر گرفتن مرزهاي كوهستاني در شزق و شمال غرب سواحل پيچيده اي داريم واين انتظار كه در مرزها پرنده پر نزند انتظار به جايي نيست چرا كه ديواره هاي  برلين و مرزهاي اتحاد جماهير شوروي نيز از عبور و مرور قاچاقچيان در امان نبوده اند.

عبدالهي  تصريح كرد: طبق آخرين آمارگرفته شده تا پايان مهرماه سال جاري ، درهفت ماه گذشته 167 تن مواد مخدر كشف شده است كه بالاي 70 درصد آن ترياك بوده است .

جانشين فرمانده نيروي انتظامي ضمن تاكيد بر اين كه طي سال گذشته در مرزهاي شرقي و حاشيه هاي مرزي كشور حدود 70 تا 72 درصد كشف مواد مخدر افزايش داشته است ، اعلام كرد : اين آمار در آينده اي نزديك و با افزايش حفاظت از مرزها افزايش خواهد يافت .

وي گفت : چنانچه در جلوگيري از ورود مواد مخدردر مرزهاي كشور تنها به اقدامات تاكتيكي و فيزيكي متكي باشيم شايد انسداد مرزها هيچ گاه محقق نشود بنابر اين بايد مواد مخدراز روش هاي ديپلماتيك نظير تلاش جهت كاهش كشت مواد مخدردركشور هاي همسايه مانند افغانستان و كاهش تقاضا در كشور اقدام كنيم .

عبدالهي در خصوص اقدامات و حفاظت هاي جاده اي گفت  : ايجاد دستگاههاي ايكس ري - دستگاه هايي كه با اشعه در شناسايي و اسكن ماشين هاي سنگين حامل مواد مخدر كار مي كنند -، تقويت سگ هاي مواد ياب در جاده ها و گسترش نيروها و... از جمله اقدامات مهم نيروي انتظامي بوده است .

جانشين فرمانده نيروي انتظامي در پايان عنوان كرد : يكي از دستگاههاي دستگاه هاي ايكس ري از حدود 3 ماه پيش و يكي ديگر از اين دستگاهها از يك ماه پيش در مسيرهاي جنوبي كشور آغاز به كار كرده اند.

کد مطلب 253145

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