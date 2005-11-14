‌به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، در سيصد و سي و نهمين شماره ماهنامه فيلم ويژه فصل پاييز پرونده يك موضوع (ژورناليسم و سينما) مورد بررسي قرار گرفته و از منتقداني نظير تهماسب صلح جو، احسان خوشبخت و ايرج كريمي در اين باره مطالبي به چاپ رسيده است.

در اين ويژنامه فيلم‌هايي نظير "همشري كين"، "تعطيلي رمي"، "همه مردان رييس جمهور"، "بي تا" و "كلوز آپ" در حوزه ژورناليسم و سينما مورد نقد و بررسي قرار گرفته اند.

در بخش ديگري از شماره 339 ماهنامه فيلم، فريدون جيراني در مقاله‌اي مبسوط ريشه‌هاي سينماي عامه‌پسند ايران را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و شهزاد رحمتي هم در مقاله‌اي به بررسي موسيقي فيلم، ريشه‌ها، ويژگي‌ها و دگرگوني‌هاي آن پرداخته است.

در بخش خارجي مجله زندگي و كارنامه "ژانگ ييمو" فيلمساز مشهور چيني مورد بررسي قرار گرفته و به مناسبت درگذشت "رابرت وايز" مطالبي از جان ويكمن به چاپ رسيده است. در انتهاي مجله هم گزارش بيستمين جشنواره فيلم هاي كودك و نوجوان اصفهان از نگاه خبرنگار ماهنامه منتشر شده است.