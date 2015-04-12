معافیت فضاهای اصلی مساجد از هزینه انشعاب فاضلاب و انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز، یک ماده از طرح یک فوریتی حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور را که پیش از این به دلیل ابهام به کمیسیون فرهنگی ارجاع شده و در این کمیسیون اصلاح شده بود، بررسی و تصویب کردند.

نمایندگان با تصویب ماده ۲۰ اصلاحی، مقرر کردند فضاهای اصلی مساجد از پرداخت هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز و نیز هزینه های مصرف آنها تا سقف الگوی مصرف متناسب با مساحت و منطقه کشوری معاف هستند. این حکم شامل اماکن تجاری و درآمدزای وابسته به آنها نمی شود.

بررسی ماده ۱۶ در این جلسه که مربوط به وضعیت و ضوابط احداث خانه عالم و خادم در مساجد است، فعلا به نتیجه نرسید.